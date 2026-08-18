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    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    En las próximas semanas se realizará la segunda modificación en los relojes de 2026.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora. Foto referencial de archivo JOSE VEAS/ATON CHILE

    Queda cada vez menos para el siguiente cambio de hora que se aplicará en gran parte de Chile, el que finalizará la configuración de invierno y marcará el inicio del huso horario de verano.

    Se trata de la segunda modificación en los relojes para este año, la que fue establecida recientemente a través del nuevo Decreto 98.

    Cuándo es el cambio de hora

    El cambio de hora es este sábado 5 de septiembre, donde a las 23:59 se deberá adelantar el reloj en 60 minutos, para pasar a las 01:00 horas del domingo 6 de septiembre.

    Por su parte, en Rapa Nui e Isla Salas y Gómez el cambio se realizará el sábado 5 de septiembre desde las 22:00 a las 23:00 horas.

    En tanto, la normativa indica que el horario de verano se mantiene de forma indefinida en las regiones de Aysén y Magallanes.

    La próxima configuración de verano estará vigente hasta el sábado 3 de abril de 2027, momento en que volverá al horario de invierno.

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora. Foto referencial de archivo

    Cabe recordar que este proceso suele concretarse de forma automática en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadores y smartphones.

    Por su parte, en dispositivos analógicos o que no cuentan con configuración automática se requerirá establecer la hora de forma manual.

    Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.

    Más sobre:Cambio de horaCambio de hora 2026Horario de veranoHorario de inviernoCuándo empiezaCuándo terminaSe adelanta o se atrasaHora exactaCambio de hora ChileChileseptiembreseptiembre 2026

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