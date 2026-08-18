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    Encuesta de Reuters/Ipsos: aprobación de Trump cae al 33%, el nivel más bajo de su presidencia

    El índice de aprobación de Trump iguala el peor nivel alcanzado en su mandato anterior en diciembre de 2017. Según el sondeo, alrededor del 80% de los norteamericanos cree que la intervención de Estados Unidos en Irán “se prolongará durante un período considerable”.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Donald Trump y los líderes europeos en la cumbre de la OTAN en Ankara.

    El índice de aprobación del presidente Donald Trump cayó al nivel más bajo de su presidencia, con una abrumadora mayoría de estadounidenses preocupada por la posible prolongación de la guerra entre Estados Unidos e Irán, según una encuesta de Reuters/Ipsos que concluyó el lunes.

    Solo el 33% de los encuestados en el sondeo de cuatro días aprobó la gestión de Trump en la Casa Blanca, mientras que el 64% la desaprobó. El índice de aprobación de Trump, que bajó del 35% en una encuesta que finalizó a principios de este mes y es el más bajo de su mandato actual, iguala el peor nivel alcanzado en su mandato anterior en diciembre de 2017.

    Tras regresar a la Casa Blanca en 2025 con poco menos de la mitad del país aprobando su presidencia, la popularidad de Trump se vio afectada este año después de que ordenara ataques contra Irán junto con su aliado Israel. El conflicto resultante paralizó una quinta parte del comercio mundial de petróleo, provocando un aumento en el precio de la gasolina que está afectando a los hogares estadounidenses y a los aliados republicanos de Trump que defienden mayorías en el Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, apunta Reuters.

    Según una encuesta de Reuters/Ipsos, alrededor del 80% de los norteamericanos —incluido el 87% de los demócratas y el 71% de los republicanos— cree que la intervención de Estados Unidos en Irán “se prolongará durante un período considerable”. Tan solo el 16% opinó que el conflicto probablemente terminaría en pocas semanas.

    A lo largo del conflicto, el presidente ha alternado entre amenazas de escalada y afirmaciones de que un acuerdo de paz es inminente. Según la última encuesta de Reuters/Ipsos, solo uno de cada cinco estadounidenses —y apenas la mitad de los republicanos— cree que la guerra ha valido la pena.

    Según una encuesta de Reuters/Ipsos realizada este mes, los votantes prefieren a los demócratas sobre los republicanos como mejores gestores de la economía por primera vez en aproximadamente una década. La última encuesta reveló que el 38% de los votantes cree que los demócratas gestionarán mejor la economía, frente al 35% que prefiere el enfoque republicano. También se considera que los demócratas están mejor preparados para controlar el costo de vida.

    Más sobre:EE.UU.TrumpencuestaReuters/IpsosIráneconomíarepublicanosdemócratasMundo

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