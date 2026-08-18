AquaTerra presenta proyecto de una desaladora en La Serena por US$370 millones

La sociedad AquaTerra presentó ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) un proyecto por US$370 millones para la construcción y operación de una desaladora en la Región de Coquimbo.

En concreto, la iniciativa “Desaladora Multipropósito - La Serena” se ubicaría en la Región de Coquimbo, provincia del Elqui, comuna de La Serena, específicamente en el sector Punta Porotos, a 18 km aproximados al norte de la ciudad de La Serena.

La planta tiene previsto un funcionamiento de capacidad por etapas, donde su capacidad productiva de diseño será de un máximo de 2.000 l/s de agua desalada. Se espera alcanzar la producción plena en 2041, según se explica en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Para ello, los impulsores del proyecto esperan iniciar su construcción en 2028. Así, la primera operación parcial comenzaría en 2031, con una capacidad de producción de 500 l/s de agua desalinizada y el primer crecimiento operacional se registraría en 2034, para producir 1.000 l/s. Finalmente, en 2038 tendría lugar el último crecimiento operacional, y la capacidad máxima se alcanzaría en 2041. Su fase de cierre está prevista para el primer semestre de 2071.

La iniciativa fue presentado vía Desaladora La Serena SpA, que es controlada por Aqua Terra SPA. Según los antecedentes legales presentados ante el SEIA, el exministro Secretario General de la Presidencia y del Interior, Gonzalo Blumel, es uno de los representantes de la sociedad por acciones.

En tanto, el representante legal del proyecto es Sergio Blumel González, quien también es gerente general en Blümel Ingeniería, firma dedicada a la consultoría en proyectos relacionados con la minería, transporte y almacenamiento, de acuerdo a lo que se describe en su página web.

El proyecto, en base a tecnología de ósmosis inversa, también considera obras complementarias de tipo marítimas y costeras, sistema de distribución del agua desde la planta hasta la Estación Terminal, además de una línea de transmisión eléctrica de 66 kV y una subestación seccionadora (220/66 kV) para el suministro de energía de la planta y de las obras complementarias, desde el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Respecto a la mano de obra requerida, en la fase de construcción se estima un promedio de 381 personas y un máximo de 725. En operación, la cifra cae a 60 personas.