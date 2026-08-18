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    Los millones de dólares que buscan la UC y Coquimbo Unido por meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores

    Ambos elencos ya aseguraron US$ 1,25 millones por disputar los octavos de final y aumentarán la cifra si avanzan a la ronda de los ocho mejores.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Los millones de dólares que buscan la UC y Coquimbo Unido por meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    La UC y Coquimbo Unido afrontan las revanchas de los octavos de final de la Copa Libertadores con un premio deportivo y económico en juego. Los representantes chilenos llegan a los partidos de vuelta con sus series igualadas 1-1. La clasificación a cuartos de final les permitiría sumar US$ 1,7 millones a los ingresos que ya han obtenido durante el certamen continental.

    La cifra corresponde al premio establecido por la Conmebol para cada club que alcance la ronda de los ocho mejores. No se trata de un monto que reemplace al recibido en la etapa anterior, sino de un pago que se agrega a los US$ 1,25 millones que ya aseguraron por estar en la primera etapa eliminatoria.

    Para Universidad Católica, la definición será este martes, ante Estudiantes de La Plata, desde las 20.30 en el Claro Arena. Coquimbo Unido, en tanto, recibirá a Platense este miércoles, a partir de las 18 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. En ambos casos, una victoria entrega el paso a cuartos y un nuevo empate lleva la serie a los lanzamientos penales.

    Coquimbo y la UC suman destacadas campañas en la Libertadores. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El dinero que está en juego se suma a lo recaudado durante la fase de grupos. La Conmebol mantuvo para 2026 un pago total de US$ 3 millones para cada participante de esa etapa y elevó a US$ 340 mil el incentivo por cada triunfo en esa ronda.

    La UC ganó cuatro de sus seis encuentros en el Grupo D, donde terminó en el primer lugar con 13 puntos. Esas cuatro victorias significaron otros US$ 1,36 millones. Coquimbo presenta una cuenta similar. El equipo terminó como líder del Grupo B y registró tres triunfos en sus seis partidos. Por esas victorias recibió US$ 1,02 millones.

    El pozo continúa aumentando en las etapas posteriores. Cada equipo que llegue a las semifinales recibirá otros US$ 2,3 millones. El club que alcance la final y pierda obtendrá US$ 7 millones por esa instancia, mientras que el campeón recibirá US$ 25 millones.

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