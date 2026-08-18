El 7 de agosto, Nelson Tapia preocupó a todo el fútbol chileno. El guardameta, quien ocupó el arco de la Selección en el Mundial de Francia, en 1998, protagonizó un grave accidente automovilístico: perdió el control del vehículo que conducía mientras transitaba por el kilómetro 332 de la ruta 5 Sur, en la intersección con la ruta L-651.

Según reportes de Carabineros, el exarquero, quien defendió a O’Higgins, Universidad Católica y el Santos, conducía en estado de ebriedad. Sufrió lesiones de las que aún se repone.

“La vida es un momento”: la impactante reaparición de Nelson Tapia tras el grave accidente de tránsito que protagonizó

Tapia reapareció públicamente. Mediante un posteo en su cuenta en Instagram, se refirió a la compleja situación que vivió y, sobre todo, al peligro que experimentó su vida. Eligió La Vida es un Momento, una canción de Ander y Camus, para musicalizar una imagen en la que aparece junto a sus dos hijos.

El exgolero estrelló su vehículo contra las barreras de protección que rodean a la vía lo que motivó que equipos de emergencia se desplazaran hasta el lugar para sacarlo del móvil y derivarlo a un centro asistencial.

La alcoholemia que le practicaron marcó 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre. Tapia quedó apercibido y, posteriormente, fue liberado, tras instrucciones de Fiscalía.

El mundialista dirigía a Imperial Unido, escuadra que milita en la Tercera División A, la cuarta categoría del fútbol chileno. Renunció a su puesto un día después del incidente. “El Club Deportivo Imperial Unido informa que, por motivos personales, Nelson Tapia ha decidido dejar su cargo como director técnico de nuestro primer equipo. Como institución, respetamos plenamente su decisión y solicitamos a nuestra comunidad respetar su privacidad y la de su familia en este momento”, informó la entidad. “Agradecemos profundamente el gran trabajo realizado por Nelson junto a nuestros jugadores, especialmente con los más jóvenes, dejando una importante huella tanto en lo deportivo como en lo humano. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, añadió.

El accidente no era el primero que protagonizaba en la misma condición. En 2010 también se involucró en una situación similar. Fue formalizado, se le retuvo la licencia de conducir por tres meses y quedó con firma mensual