SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “La vida es un momento”: la impactante reaparición de Nelson Tapia tras el grave accidente de tránsito que protagonizó

    El exarquero de la Selección y la UC comparte un emotivo mensaje, después de un incidente que pudo costarle la vida.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Nelson Tapia.

    El 7 de agosto, Nelson Tapia preocupó a todo el fútbol chileno. El guardameta, quien ocupó el arco de la Selección en el Mundial de Francia, en 1998, protagonizó un grave accidente automovilístico: perdió el control del vehículo que conducía mientras transitaba por el kilómetro 332 de la ruta 5 Sur, en la intersección con la ruta L-651.

    Según reportes de Carabineros, el exarquero, quien defendió a O’Higgins, Universidad Católica y el Santos, conducía en estado de ebriedad. Sufrió lesiones de las que aún se repone.

    “La vida es un momento”: la impactante reaparición de Nelson Tapia tras el grave accidente de tránsito que protagonizó

    Tapia reapareció públicamente. Mediante un posteo en su cuenta en Instagram, se refirió a la compleja situación que vivió y, sobre todo, al peligro que experimentó su vida. Eligió La Vida es un Momento, una canción de Ander y Camus, para musicalizar una imagen en la que aparece junto a sus dos hijos.

    El exgolero estrelló su vehículo contra las barreras de protección que rodean a la vía lo que motivó que equipos de emergencia se desplazaran hasta el lugar para sacarlo del móvil y derivarlo a un centro asistencial.

    La alcoholemia que le practicaron marcó 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre. Tapia quedó apercibido y, posteriormente, fue liberado, tras instrucciones de Fiscalía.

    El mundialista dirigía a Imperial Unido, escuadra que milita en la Tercera División A, la cuarta categoría del fútbol chileno. Renunció a su puesto un día después del incidente. “El Club Deportivo Imperial Unido informa que, por motivos personales, Nelson Tapia ha decidido dejar su cargo como director técnico de nuestro primer equipo. Como institución, respetamos plenamente su decisión y solicitamos a nuestra comunidad respetar su privacidad y la de su familia en este momento”, informó la entidad. “Agradecemos profundamente el gran trabajo realizado por Nelson junto a nuestros jugadores, especialmente con los más jóvenes, dejando una importante huella tanto en lo deportivo como en lo humano. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, añadió.

    El accidente no era el primero que protagonizaba en la misma condición. En 2010 también se involucró en una situación similar. Fue formalizado, se le retuvo la licencia de conducir por tres meses y quedó con firma mensual

    Más sobre:Nelson TapiaLa RojaSelecciónUniversidad CatólicaSantosO'HigginsFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Empiezan preparativos para las Fiestas Patrias en la capital: Santiago y Ñuñoa anuncian fondas del 17 al 20 de septiembre

    “Ya está normado”: Alvarado reafirma rechazo del gobierno a declarar feriado el 17 de septiembre tras admisibilidad de proyectos en la Cámara

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Alerta roja en Antofagasta: evacúan seis sectores de Tocopilla por activación de quebradas

    Carabineros pisando los talones: el sigiloso seguimiento a Camilo Huerta previo a su detención por tráfico de drogas

    Franco Parisi y el PDG pasan a la ofensiva y conforman equipo legal para contrarrestar imputaciones de la Fiscalía

    Lo más leído

    1.
    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”

    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”

    2.
    El peso de Zampedri y un plan inédito de Garnero: cuánto pierde la UC sin el Toro ante Estudiantes en Copa Libertadores

    El peso de Zampedri y un plan inédito de Garnero: cuánto pierde la UC sin el Toro ante Estudiantes en Copa Libertadores

    3.
    US$ 1,7 millones, el regreso de Montes y sobrevivir sin Zampedri: todo lo que se juega la UC ante Estudiantes

    US$ 1,7 millones, el regreso de Montes y sobrevivir sin Zampedri: todo lo que se juega la UC ante Estudiantes

    4.
    Los goles y gambetas de Alexis Sánchez en su primer entrenamiento con Montreal

    Los goles y gambetas de Alexis Sánchez en su primer entrenamiento con Montreal

    5.
    15 años sin estar entre los ocho mejores: la UC sale a saldar su principal deuda en la Copa Libertadores ante Estudiantes

    15 años sin estar entre los ocho mejores: la UC sale a saldar su principal deuda en la Copa Libertadores ante Estudiantes

    6.
    ¿El último Superclásico de Lucas Assadi? La U le pone precio a su salida y reconoce que “el jugador tiene la última palabra”

    ¿El último Superclásico de Lucas Assadi? La U le pone precio a su salida y reconoce que “el jugador tiene la última palabra”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuándo se pagará el beneficio de hasta $678 mil?

    Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuándo se pagará el beneficio de hasta $678 mil?

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    Empiezan preparativos para las Fiestas Patrias en la capital: Santiago y Ñuñoa anuncian fondas del 17 al 20 de septiembre
    Chile

    Empiezan preparativos para las Fiestas Patrias en la capital: Santiago y Ñuñoa anuncian fondas del 17 al 20 de septiembre

    “Ya está normado”: Alvarado reafirma rechazo del gobierno a declarar feriado el 17 de septiembre tras admisibilidad de proyectos en la Cámara

    Alerta roja en Antofagasta: evacúan seis sectores de Tocopilla por activación de quebradas

    Otro casino de juegos queda sin operador: Superintendencia declara desierto ahora concurso por el de Puerto Varas
    Negocios

    Otro casino de juegos queda sin operador: Superintendencia declara desierto ahora concurso por el de Puerto Varas

    Gobierno acota hasta agosto el peaje eléctrico que pagan las empresas en horario punta

    Fondos generacionales: las propuestas de la Asociación de AFP a la Super de Pensiones para ajustar el nuevo régimen de inversiones

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile
    Tendencias

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    “La vida es un momento”: la impactante reaparición de Nelson Tapia tras el grave accidente de tránsito que protagonizó
    El Deportivo

    “La vida es un momento”: la impactante reaparición de Nelson Tapia tras el grave accidente de tránsito que protagonizó

    El peso de Zampedri y un plan inédito de Garnero: cuánto pierde la UC sin el Toro ante Estudiantes en Copa Libertadores

    Del Mundial al Superclásico: Juan Lara será el árbitro del choque entre la U y Colo Colo

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día
    Tecnología

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    El duro conflicto por Tommy Rey: exdirector de la Sonora presenta demanda y pide quitarle la marca a su familia
    Cultura y entretención

    El duro conflicto por Tommy Rey: exdirector de la Sonora presenta demanda y pide quitarle la marca a su familia

    Charles Spencer publica “El canto del cisne. Diana, mi hermana”, la historia de Diana, princesa de Gales

    Cómo la serie Linternas busca convertirse en la nueva joya de HBO

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela
    Mundo

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela

    Encuesta de Reuters/Ipsos: aprobación de Trump cae al 33%, el nivel más bajo de su presidencia

    Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a carrera por la Secretaría General de la ONU

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón