US$ 1,7 millones, el regreso de Montes y sobrevivir sin Zampedri: todo lo que se juega la UC ante Estudiantes.

La UC llega al partido más importante de su temporada con una contradicción difícil de esquivar. El 1-1 conseguido en La Plata le permitió volver a Santiago con vida en la serie, pero Fernando Zampedri, quien marcó el empate no estará. Este martes, desde las 20.30 y con el Claro Arena repleto, Universidad Católica se juega ante Estudiantes el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores. De ganar se instalará entre los ocho mejores de América por primera vez desde 2011.

En esos 90 minutos hay, además, varias preguntas que exceden la llave. Cuánto puede producir la UC sin Zampedri, qué peso adquiere la primera gran definición continental del nuevo estadio, y cómo responde un plantel que Cruzados decidió no agrandar en el mercado (solo llegó un refuerzo).

La UC sin el 35% de sus goles

La frase de Daniel Garnero después de la ida fue contundente. “Es el jugador más importante que tiene este club en su historia”, dijo sobre Zampedri. Más allá de la discusión histórica, los números del Toro explican el tamaño de la baja.

Universidad Católica ha disputado 39 partidos este año y suma 80 goles a favor. Zampedri convirtió 28, exactamente el 35% de la producción del equipo. En la Liga de Primera la dependencia es mayor: el Toro hizo 18 de los 40 goles, un 45%. En la Libertadores lleva cuatro de nueve, el 44%.

El dato más útil para este martes está en los cuatro encuentros que no disputó. La UC venció 2-1 a Universidad de Concepción por la Copa de la Liga, perdió 1-0 con Ñublense en el mismo torneo, goleó 3-0 a Huachipato por Primera División y cayó 4-0 frente a San Luis por la Copa Chile. El balance es de dos triunfos y dos derrotas, pero apenas cinco goles.

¿Quién marcó cuando Zampedri no estuvo? Justo Giani lo hizo dos veces. Diego Valencia, Clemente Montes y Diego Corral anotaron uno cada uno. El panorama actual reduce esas alternativas. Valencia está fuera desde abril por una rotura de ligamento cruzado, Juan Francisco Rossel también está lesionado y Montes, operado por una fractura en el pie, será evaluado hasta última hora para la revancha. Giani es, por números, el relevo ya mostró más respuestas.

Zampedri quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

El apuro por Montes

La ausencia de Zampedri empuja a Católica a acelerar la recuperación de Clemente Montes. El ariete no juega desde el 24 de junio, cuando una fractura en el pie derecho terminó obligándolo a pasar por el quirófano. En un comienzo, las estimaciones apuntaban a seis semanas. No alcanzó a estar en La Plata, pero el escenario cambió para la revancha. El extremo lleva varios días entrenando y en San Carlos de Apoquindo existe optimismo respecto de que pueda ser considerado por Garnero.

La urgencia es evidente. A fines de julio, el técnico había advertido que no pretendían apurar al delantero y que su retorno dependería de la evolución de la lesión. La importancia de la revancha, sin embargo, terminó llevando su recuperación hasta el límite de los plazos.

Su eventual regreso no es menor. Montes era uno de los atacantes más determinantes del equipo antes y respondió en la Libertadores. Marcó, por ejemplo, el gol con que Católica abrió la cuenta en la histórica victoria sobre Boca Juniors en La Bombonera. También marcó ante Barcelona en Ecuador y asistió a Zampedri en dos de sus goles ante el cuadro de Guayaquil, uno como visitante y el otro en Santiago.

La gran noche del Claro Arena

La fecha agrega otra coincidencia. El Claro Arena fue inaugurado el 23 de agosto de 2025, con un 2-0 de la UC sobre Unión Española. Casi un año más tarde, el estadio recibirá su primera llave continental de eliminación directa. Las entradas se agotaron semanas antes del partido.

El recinto ya tuvo a Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona en esta Libertadores, aunque la localía no fue una garantía: la UC perdió 2-1 con Boca, empató 0-0 con Cruzeiro y venció 2-0 a Barcelona. Su gran fortaleza en la fase de grupos estuvo, paradójicamente, lejos de Las Condes: ganó en Belo Horizonte, Guayaquil y Buenos Aires.

Por haber terminado primero de su zona, le corresponde definir en casa y la recompensa puede ser histórica. La última vez que Católica alcanzó los cuartos de final de la Libertadores fue en 2011, cuando quedó eliminada frente a Peñarol. En esa ocasión eliminaro a Gremio en el antiguo San Carlos de Apoquindo en octavos de final.

Son 15 años sin estar entre los ocho mejores. Por eso el martes también tiene una dimensión institucional: el estadio que concentró durante años la principal apuesta de Cruzados tendrá, menos de un año después de su reapertura, la chance de ver a la UC instalarse entre los mejores de América.

La billetera contra la cancha

La comparación con Estudiantes se volvió inevitable en este mercado. El club argentino incorporó para los octavos a Joaquín Correa y Baltasar Rodríguez y ambos ya fueron utilizados en la ida: el exdelantero del Inter de Milán ingresó a los 61 minutos y el mediocampista proveniente de Racing a los 67′. El cuado transandino pagó US$ 2 millones por el 50% del pase de Rodríguez.

La UC transitó la ventana de otra forma. Llegó a Argentina sin Montes, Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz y Rossel, además de bajas de larga duración como Diego Valencia y Tomás Asta-Buruaga. Seis de los 12 jugadores que Garnero tenía en la banca eran juveniles. Después del empate se oficializó a Agustín García Basso, defensor de 34 años que quedó libre tras su paso por Racing. Sin embargo, el argentino no alcanzó a ser inscrito para octavos: sólo podría entrar en la nómina continental si la UC avanza.

José María Buljubasich explicó el viernes la lógica de Cruzados. El gerente deportivo enfatizó en que los ingresos de la Libertadores estaban destiandos a premios, viajes y la conformación del plantel. Sostuvo que quedaban entre US$ 800 mil y US$ 1 millón disponibles para incorporar.

La prioridad, reconoció, era un extremo. No apareció uno que considerara abordable a ese valor y Buljubasich asumió públicamente la responsabilidad. Las lesiones terminaron trasladando la urgencia hacia la defensa y abrieron la puerta a García Basso.

Los millones sobre la mesa

La clasificación ahora no sólo tiene valor deportivo. Alcanzar los cuartos de final significará para Cruzados sumar US$ 1,7 millones por parte de la Conmebol, una cifra especialmente significativa en medio de la discusión por el mercado de fichajes. La UC ya aseguró US$ 1,25 millones por disputar los octavos de final.

El pozo, lógicamente, sigue creciendo mientras avance. La Conmebol estableció otros US$ 2,3 millones para quienes alcancen las semifinales, US$ 7 millones para el subcampeón y US$ 25 millones para el campeón.