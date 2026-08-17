¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026. Foto referencial de archivo

Uno de los beneficios que se distribuirá próximamente corresponde al Aguinaldo de Fiestas Patrias, el que se encuentra dirigido a las personas pensionadas.

Revisa a continuación los detalles de la siguiente entrega del programa que complementa los gastos del mes patrio.

Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados

El Aguinaldo de Fiestas Patrias se entregará de forma automática junto a la pensión de septiembre, sin necesidad de realizar trámites.

Para este año se encuentra determinado un monto base de $25.280 , el que aumentará en $12.969 por cada carga familiar que se encuentre acreditada al 31 de agosto, según indica ChileAtiende.

Este pago se encuentra dirigido a las personas que cumplan con ser pensionadas de: