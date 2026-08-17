¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026
El beneficio se asigna automáticamente a las personas que cumplen con los requisitos.
Uno de los beneficios que se distribuirá próximamente corresponde al Aguinaldo de Fiestas Patrias, el que se encuentra dirigido a las personas pensionadas.
Revisa a continuación los detalles de la siguiente entrega del programa que complementa los gastos del mes patrio.
Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados
El Aguinaldo de Fiestas Patrias se entregará de forma automática junto a la pensión de septiembre, sin necesidad de realizar trámites.
Para este año se encuentra determinado un monto base de $25.280, el que aumentará en $12.969 por cada carga familiar que se encuentre acreditada al 31 de agosto, según indica ChileAtiende.
Este pago se encuentra dirigido a las personas que cumplan con ser pensionadas de:
- Instituto de Previsión Social (Pensión Garantizada Universal, Pensión Básica Solidaria de Invalidez o Subsidio de Discapacidad).
- Ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social.
- Instituto de Seguridad Laboral.
- Leyes de exonerados políticos.
- Mutualidades de Empleadores.
- Dipreca o Capredena.
- Leyes de reparación.
- AFP o compañía de seguro (si se recibe Pensión Garantizada Universal, Aporte Previsional Solidario o pensiones mínimas con Garantía Estatal).
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