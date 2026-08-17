Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público. Foto referencial de archivo

El Aguinaldo de Fiestas Patrias es uno de los beneficios que tendrá una próxima distribución durante este año, con el objetivo de complementar los ingresos del mes patrio.

Dicho pago se encuentra determinado por ley para los trabajadores del sector público, donde están establecidos dos posibles montos a recibir, según los ingresos del empleado.

Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público

El Aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público entregará hasta un máximo de $91.682 .

Dicha cifra se facilitará durante este año a los empleados que cuenten con remuneración líquida de agosto igual o inferior a $1.060.493.

En tanto, el valor será de $63.645 para empleados que tengan ingresos mayores a lo indicado anteriormente.

Los valores fueron estipulados en la Ley 21.806 del reajuste de remuneraciones para trabajadores del sector público.