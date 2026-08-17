SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    El beneficio cuenta con dos tramos a facilitar, según los ingresos del empleado.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público. Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El Aguinaldo de Fiestas Patrias es uno de los beneficios que tendrá una próxima distribución durante este año, con el objetivo de complementar los ingresos del mes patrio.

    Dicho pago se encuentra determinado por ley para los trabajadores del sector público, donde están establecidos dos posibles montos a recibir, según los ingresos del empleado.

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público

    El Aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público entregará hasta un máximo de $91.682.

    Dicha cifra se facilitará durante este año a los empleados que cuenten con remuneración líquida de agosto igual o inferior a $1.060.493.

    En tanto, el valor será de $63.645 para empleados que tengan ingresos mayores a lo indicado anteriormente.

    Los valores fueron estipulados en la Ley 21.806 del reajuste de remuneraciones para trabajadores del sector público.

    Más sobre:BonosBeneficiosAguinaldoAguinaldo Fiestas PatriasAguinaldo sector públicoAguinaldo Fiestas Patrias 2026Aguinaldo sector público 2026Sector públicoTrabajadores públicosMontoMontosTramoFecha de pagoBeneficiariosRequisitos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Actor Camilo Arancibia es premiado en Locarno por su rol en Il Cileno

    Chile lidera la región en trabajadores que vivieron o presenciaron daño laboral por publicaciones en redes sociales

    A un año de la intervención en Meiggs: Santiago destaca erradicación de 5 mil toldos y más de 1.600 puestos informales

    Corte de Rancagua confirma condena por homicidio calificado de empresario agrícola en la Ruta 5 Sur

    La película sobre Charles de Gaulle que se volvió éxito de taquilla en Francia

    Colegios alertan que Junaeb redujo sus raciones de alimentos y organismo lo atribuye a mecanismo habitual de ajuste

    Lo más leído

    1.
    ¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026

    ¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026

    2.
    Temblor hoy, domingo 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Temblor hoy, lunes 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Cuándo es el próximo feriado y cuántos quedan en el 2026

    Cuándo es el próximo feriado y cuántos quedan en el 2026

    5.
    Cuándo juegan Las Diablas y dónde ver a Chile en el Mundial de Hockey por TV y streaming

    Cuándo juegan Las Diablas y dónde ver a Chile en el Mundial de Hockey por TV y streaming

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

    Servicios

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    ¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026

    ¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026

    Cuándo es el próximo feriado y cuántos quedan en el 2026

    Cuándo es el próximo feriado y cuántos quedan en el 2026

    24 funcionarios con vínculos familiares o de amistad: Contraloría detecta que alcalde intervino en contrataciones
    Chile

    24 funcionarios con vínculos familiares o de amistad: Contraloría detecta que alcalde intervino en contrataciones

    A un año de la intervención en Meiggs: Santiago destaca erradicación de 5 mil toldos y más de 1.600 puestos informales

    Corte de Rancagua confirma condena por homicidio calificado de empresario agrícola en la Ruta 5 Sur

    Chile lidera la región en trabajadores que vivieron o presenciaron daño laboral por publicaciones en redes sociales
    Negocios

    Chile lidera la región en trabajadores que vivieron o presenciaron daño laboral por publicaciones en redes sociales

    El Ferrari Luce bate el récord del auto nuevo más caro en subasta

    BHP comienza tramitación ambiental de proyecto en Spence por más de US$ 300 millones

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años
    Tendencias

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Cómo el entrenamiento de fuerza podría prolongar la longevidad, según un nuevo estudio

    Cómo el ejercicio contribuye a la salud cerebral a medida que se envejece, según una investigación

    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”
    El Deportivo

    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”

    Pasillo de bienvenida y mucha cercanía con Thomas Gillier: así fue el primer entrenamiento de Alexis Sánchez en el Montreal

    El Comité Olímpico debe designarlo: IND ratifica un administrador externo para la Federación de Tenis de Chile

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas
    Tecnología

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas

    Actor Camilo Arancibia es premiado en Locarno por su rol en Il Cileno
    Cultura y entretención

    Actor Camilo Arancibia es premiado en Locarno por su rol en Il Cileno

    El tormento de Hayden Panettiere, la fallecida actriz de Heroes y Sueños Sobre Hielo

    Fother Muckers presenta el video de Llévame a Mi Casa, su primer single en 15 años: puedes verlo aquí

    Meta enfrenta en California la batalla más importante hasta la fecha sobre los daños que las redes sociales causan a los niños
    Mundo

    Meta enfrenta en California la batalla más importante hasta la fecha sobre los daños que las redes sociales causan a los niños

    La película sobre Charles de Gaulle que se volvió éxito de taquilla en Francia

    Trump amenaza con bombardear Omán si “se interpone en su camino”

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón