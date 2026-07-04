Niña de 12 años muere tras deslizamiento de tierra provocado por lluvias en Panamá. Imagen de redes sociales.

Una niña de 12 años murió tras quedar sepultada por un deslizamiento de tierra en la provincia de Bocas del Toro, en el oeste de Panamá, en medio de las fuertes lluvias que han golpeado al país durante las últimas horas.

El hecho ocurrió en la barriada El Bambú, en Finca 4, distrito de Changuinola, donde un deslizamiento impactó una vivienda durante la tarde del viernes.

La menor permaneció desaparecida por varias horas, hasta que este sábado los equipos de emergencia localizaron su cuerpo sin vida. De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la niña fue encontrada junto a su perro.

En el operativo participaron equipos del Sinaproc, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y rescatistas del municipio.

Las labores de búsqueda habían sido suspendidas durante la noche debido a las condiciones climáticas y al riesgo de nuevos derrumbes. Dos personas adultas lograron ser rescatadas con vida. El caso se produjo en medio de un episodio de lluvias intensas que mantiene bajo presión a los organismos de emergencia en distintas regiones de Panamá.

Niña de 12 años muere tras deslizamiento de tierra provocado por lluvias en Panamá. Imagen de redes sociales. X @Sinaproc_Panama

Bocas del Toro concentra las mayores afectaciones

La provincia de Bocas del Toro aparece como la zona más golpeada por el sistema frontal. Según los balances preliminares, las lluvias han provocado deslizamientos de tierra, caída de árboles, viviendas afectadas y cortes en la movilidad de varias comunidades.

En la zona se han reportado cerca de 60 viviendas afectadas por inundaciones y derrumbes. Además, más de 430 personas permanecen en albergues temporales habilitados en escuelas y centros comunitarios.

Entre los puntos más comprometidos se encuentran Finca 4, Loma Bonita, Bonyik, Punta Peña, La Gloria, San Juan y sectores de la comarca Naso Tjër Di, donde varios deslizamientos han obstaculizado vías de acceso.

También se registró la caída de árboles sobre rutas en sectores como El Silencio, la carretera hacia Almirante y la vía hacia Boca del Drago, en Isla Colón, lo que afectó el tránsito vehicular.

Las autoridades mantienen habilitados albergues en recintos como las escuelas 4 de Abril, Puente Blanco, Finca 4, Theobroma y el gimnasio de Changuinola, para recibir a las familias que debieron abandonar sus viviendas.

El Sinaproc reiteró el llamado a evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, mantenerse lejos de laderas inestables y seguir únicamente la información entregada por organismos oficiales. Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y no descartan que el número de afectaciones aumente si continúan las lluvias durante el fin de semana.