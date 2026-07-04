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    Culto

    El libro recomendado: una ruptura contada en modo experimental

    Tras el éxito de Biografía de X, la autora estadounidense Catherine Lacey regresa con El libro moebius, una novela reversible que prescinde de principio y final. Un volumen donde la ficción y la memoria confesional dialogan para diseccionar, con una honestidad incómoda, las secuelas de una ruptura amorosa devastadora.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    El libro moebius

    Catherine Lacey

    Alfaguara

    El New York Times definió el nuevo libro de la estadounidense Catherine Lacey de un modo certero: “Una relación se rompe en dos. El libro que lo explica, también”. El libro moebius es un experimento arrojado, pues no tiene principio ni final. Literalmente, se puede empezar a leer por cualquiera de los dos lados del volumen. Por un lado, nos encontramos una novela breve; y por el otro, dándolo vuelta, un ensayo en primera persona, confesional. En el caso de la primera, dos amigas, Edie y Marie, hablan de rupturas, deseos insatisfechos y creencias religiosas tambaleantes mientras un charco de sangre (¿o pintura?) se expande bajo la puerta del vecino; mientras que en el segundo, leemos a Lacey en una memoir autoficcional, hablando de una ruptura amorosa devastadora durante la pandemia. Una fallida relación que tuvo con un hombre a quien define como “La Razón”, un escritor manipulador y controlador, entrelazado con reflexiones sobre fe, arte, duelo y la escritura misma. Describe la depresión, la anorexia, las sesiones con sanadores energéticos, las dudas sobre la fe cristiana de su infancia y la dificultad de escribir mientras el mundo se paralizaba por el COVID. Hay rabia, vergüenza y una honestidad incómoda: Lacey parece vengarse literariamente del ex, exponiendo dinámicas tóxicas sin caer en la simple caricatura. Tras el éxito de Biografía de X, Lacey consolida su estilo: experimental pero accesible, intelectual sin pedantería, profundamente humano. Ambas mitades del libro se cruzan, dialogan, y así el experimento adquiere todo su sentido. Lacey no solo cuenta una ruptura: la convierte en una experiencia literaria en su máximo espesor.

    Más sobre:LibrosLTSábadoEl libro moebiusCatherine LaceyAlfaguaraLibros Culto

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