El libro recomendado: una ruptura contada en modo experimental

El libro moebius

Catherine Lacey

Alfaguara

El New York Times definió el nuevo libro de la estadounidense Catherine Lacey de un modo certero: “Una relación se rompe en dos. El libro que lo explica, también”. El libro moebius es un experimento arrojado, pues no tiene principio ni final. Literalmente, se puede empezar a leer por cualquiera de los dos lados del volumen. Por un lado, nos encontramos una novela breve; y por el otro, dándolo vuelta, un ensayo en primera persona, confesional. En el caso de la primera, dos amigas, Edie y Marie, hablan de rupturas, deseos insatisfechos y creencias religiosas tambaleantes mientras un charco de sangre (¿o pintura?) se expande bajo la puerta del vecino; mientras que en el segundo, leemos a Lacey en una memoir autoficcional, hablando de una ruptura amorosa devastadora durante la pandemia. Una fallida relación que tuvo con un hombre a quien define como “La Razón”, un escritor manipulador y controlador, entrelazado con reflexiones sobre fe, arte, duelo y la escritura misma. Describe la depresión, la anorexia, las sesiones con sanadores energéticos, las dudas sobre la fe cristiana de su infancia y la dificultad de escribir mientras el mundo se paralizaba por el COVID. Hay rabia, vergüenza y una honestidad incómoda: Lacey parece vengarse literariamente del ex, exponiendo dinámicas tóxicas sin caer en la simple caricatura. Tras el éxito de Biografía de X, Lacey consolida su estilo: experimental pero accesible, intelectual sin pedantería, profundamente humano. Ambas mitades del libro se cruzan, dialogan, y así el experimento adquiere todo su sentido. Lacey no solo cuenta una ruptura: la convierte en una experiencia literaria en su máximo espesor.