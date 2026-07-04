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    Enrique Bassaletti: “Más que una ley de indulto general, soy partidario de hacerlo caso a caso y no correr riesgos”

    El diputado y general (R) de Carabineros entra a fondo en la discusión por los indultos a uniformados condenados por hechos del 18-O. “Ojalá que no haga falta el uso de la facultad presidencial y que esta ley prospere”, dice el republicano, quien adelanta que espera introducir indicaciones a la moción.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    MARIO TELLEZ

    El diputado y general (R) Enrique Bassaletti vivió en el Alto Mando de Carabineros todo lo que fue el estallido social y el rol que tuvo la policía uniformada. Hoy, desde la cámara, en un escaño del Partido Republicano, apoya una ley que permita indultar haciendo análisis caso a caso.

    Por eso es claro en tomar distancia del proyecto de ley de amnistía: “Típicamente la ley de amnistía lo que hace es hacerse cargo de situaciones de quiebres muy grandes, donde no están dadas las garantías, no existe separación de los poderes o alguno de ellos está suspendido, como el Poder Judicial. Y claramente ese no fue el caso de lo que ocurrió a contar del 18 de octubre del año 2019.

    ¿No cree que empujar indultos es presionar a su gobierno?

    Esto no se trata de buscar el momento más o menos apropiado, sino que esta es una necesidad de la que tiene que hacerse cargo el Estado chileno respecto de una asimetría tremenda de lo que fueron los acontecimientos de esa época. Porque no fueron en un contexto normal. Estos no fueron unos carabineros, militares que se volvieron locos y salieron por la mañana a buscar a una persona para torturarla o para enfrentarse a ella y violarle sus derechos. Fue un contexto de violencia extrema, simultánea y sistemática. Yo hablo de quienes delinquieron. ¿Y qué pasó con esas personas? Bueno, fueron indultados por el presidente Boric. No tan solo indultados, en muchos de esos casos también tienen pensiones bien cuestionadas. Y uno puede estar en desacuerdo con lo que fueron esos indultos del presidente Boric, pero fueron. Ese segmento político los veía como héroes, que habían sido personas que habían reivindicado derechos. Y yo vuelvo a separar las cosas para que no quede ninguna confusión. Sí, una buena parte sí, a través de las manifestaciones legítimas. Pero de los que yo hablo son criminales.

    MARIO TELLEZ

    ¿Pedir esos indultos es meterse en decisiones judiciales?

    Algunos le dicen a uno oye, pero esto ya fue una cosa juzgada, se está metiendo y alterando otro poder del Estado. No estoy haciendo eso. Efectivamente, fueron cosas juzgadas. Yo tengo reparos respecto a cuáles fueron las evidencias, si se cumplió o no el principio de objetividad por parte de la Fiscalía, que yo tengo razones fundadas para creer que no siempre fue así. Pero no cuestiono decisiones judiciales.

    ¿Entonces no cree que fueron mal condenados?

    Voy a dejarlo súper claro. Soy súper respetuoso de los poderes del Estado. No voy a emitir una opinión respecto a los juicios por sí mismos. Se siguieron todas las etapas procesales. Yo tengo un punto jurídico que es relevante frente a lo que usted me pregunta. En materia penal existen ciertas condiciones para que un delito sea tal, y mi mayor problema es respecto del dolo en delitos, como por ejemplo, los apremios ilegítimos, que es un tipo penal distinto a la tortura. De esos casos y ese nivel de detalle estoy hablando.

    ¿Es partidario entonces del proyecto de indulto general?

    El proyecto se llama indulto general, pero si usted lo lee, se clasifica primero lo que fueron las circunstancias y un contexto bien específico, en términos de discusión de tipos penales. Yo lo haría caso a caso, porque tampoco quiero correr el riesgo de que haya un caso de un carabinero o militar, no lo conozco, pero tampoco lo descarto, que sí puede haber tenido este exceso, que sí puede haberse salido de madre y haya tomado a un detenido, incluso con lesiones leves, pero que lo haya tenido en un calabozo y lo haya castigado, pero con dolo, con esa intención deliberada de producir castigo. A mí al menos me hace sentido el análisis particular, porque te permite distinguir. Este análisis que yo le hago, más que una ley de indulto general, soy partidario de hacerlo caso a caso y no correr riesgos.

    ¿El presidente tiene una deuda con los uniformados que están presos?

    No, yo no hablaría de deuda. El presidente en su campaña, en sus acciones, en su interés por conocer estos temas, debe tener una idea similar en términos de reconocer que ahí hay algo que hoy día es preciso revisar, ajustar. Pero lo que es yo, voy a respaldar esta ley de indulto general. Ya veremos si se pueden hacer indicaciones en la línea que yo le digo, de distinguir caso a caso. Al final esto es un tema de misericordia.

    ¿Le gustaría que el gobierno apoye el proyecto de ley de indulto general?

    Me parece bien que esto lo lleve el Poder Legislativo.

    ¿Sería costoso para su electorado que el gobierno termine y no indulte a ningún uniformado?

    Sería indeseable. Eso no va a pasar. Sí va a haber indultos. Esto no se trata de empates. Para nada. Se trata de una salida justa para personas que en verdad no se representaron a hacer nada de lo que ahí dice, que es apremiar ilegítimamente a las personas, denigrarlas, humillarlas, castigarlas. No. Y como eso no fue, yo creo que hay que poner un orden en ello. La justicia se logra por distintos instrumentos y apoyaré todo lo que vaya en línea de poner orden, racionalidad y misericordia respecto a estos funcionarios. Tengo mucha fe de que eso va a ocurrir.

    ¿El presidente comparte ese mismo deseo? ¿Lo ha podido hablar con él?

    No, no lo he hablado con él, pero no tengo muchas dudas. Ojalá que no haga falta el uso de la facultad presidencial y que esta ley prospere. A mí, de hecho, me gustaría que fuera esta ley. Yo estoy en el Poder Legislativo y para mí sería un hito bastante importante hacerme cargo de lo que yo estoy diciendo a través de la votación de una ley de esa naturaleza. Con los ajustes y con las indicaciones en línea de lo que yo le he señalado. No una cosa que termine en un saco general.

    Más sobre:Enrique BassalettiIndultosEstallido SocialCarabinerosPresidente KastLT Sábado

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