Alcalde de Iquique relata gran afectación de la ciudad tras sistema frontal: “Por la ruta costera está totalmente cerrado el camino”

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, detalló la mañana de este miércoles en Desde la Redacción de La Tercera la afectación sufrida por la comuna tras el sistema frontal desarrollado en el Norte Grande del país.

Y es que una baja segregada dejó durante los últimos días precipitaciones desde Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo, concentrándose registros históricos de lluvias en distintas comunas del norte del país. En el caso de Iquique, cayeron más de 10 mm de precipitaciones en una zona que en un año normal registra normalmente menos de 1mm.

Soria detalló que “ por la ruta costera está totalmente cerrado el camino . Tenemos aisladas las caletas, la caleta Chanabaya, por un deslizamiento de tierra bastante fuerte. Eso impide también el acceso a la caleta San Marco ,a la caleta Río Seco y al río Loa. O sea, no hay conexión por la ruta 1 con Antofagasta”.

Mientras tanto, los equipos municipales se encuentran trabajando para levantar información de las viviendas afectadas por medio de los cuestionarios de las fichas FIBE. Según el último reporte por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), hay hasta la mañana de este miércoles 102 viviendas con daño mayor y 869 con afectación menor, cifra que podría subir tras un catastro más definitivo.

Respecto a la afectación del servicio eléctrico, el jefe comunal detalló que hasta ayer unas 6.000 personas no tenían acceso a energía por problemas en los postes de baja tensión.

“Todo lo que te hablo del sector sur, desde donde se produce el alud, no hay electricidad. Preventivamente la empresa corta la energía. Me avisa que no va a haber energía en todo el borde costero porque no saben la magnitud de los aludes y que habían afectado finalmente los postes de baja tensión que se encuentran en las distintas caletas de la ciudad, hasta el río Loa”, explicó Soria.

Precisamente el cierre de la ruta costera también ha afectado el acceso a la Zona Franca de Iquique (Zofri). “Obviamente el puerta está parado todo el trabajo. El paso fronterizo Colchane entiendo yo que se cerró, pero es el tercer paso a nivel nacional de movimiento de personas y mercadería”, detalló el alcalde.

“Tenemos un alud bastante grande en el Marinero Desconocido y quedaron muchos camiones atrapados que son los que trabajan hacia el puerto, donde ustedes ven esa imagen que caen los vehículos”, añadió sobre la afectación en el sector.

También sufrió por la inclemencia del clima el hospital de la ciudad, ya que una de sus secciones, con 19 pacientes con sus camas clínicas, tuvo que ser evacuada hacia el estadio Tierra de Campeones debido al anegamiento y a que el techo del lugar colapsó por el agua.

“ La precariedad de la ciudad de Iquique en temas de salud . Nuestros consultorios están todos cerrados, solamente tenemos habilitada la parte de emergencia. El hospital también está una parte funcionando en el estadio (...) Los consultorios de la ciudad de Iquique tienen una cantidad de años que ya finalmente no resisten nada”, detalló.

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