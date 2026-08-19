“Ha superado todas las expectativas de lo que estaba previsto”: alcaldesa de Tocopilla realiza balance tras devastador paso de aluvión

La alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, informó esta mañana el estado de la comuna tras el aluvión y los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias que han afectado gravemente a la zona.

En entrevista con Radio Usach, la autoridad manifestó que hasta este momento no tenían un balance preciso.

“Durante este día ya vamos a tener mayor claridad respecto a lo que ocurrió, porque de verdad esto ha superado todas las expectativas de lo que estaba previsto”, sostuvo.

En esta línea, indicó que ante los anuncios meteorológicos y de Senapred estuvo junto a la delegada presidencial preparando y concientizando a los vecinos y entregando nylon desde la municipalidad.

En esto, indicó que las pozas decantadoras que se construyeron tras el aluvión que sufrieron el 2015 en la Quebrada 5 de octubre “sirvieron bastante ayer para contener la fuerza del agua y del barro que bajó y que generó aluvión en la comuna”.

Sin embargo, apuntó, sólo sirvió en ese sector, ya que el resto de quebradas en donde no se alcanzó a construir se vieron gravemente afectadas.

“Ahí quedó pendiente el trabajo del Estado. Llegó hasta la mitad, pero esa mitad nos sirvió”, apuntó.

En esto, la alcaldesa hizo un llamado a la importancia de la construcción e inversión de los gobiernos de turno con respecto a las vías aluvionales.

“Tenemos que procurar mejorar la calidad de vida y la seguridad de nuestra gente”, señaló. “Lamentablemente lo tengo que decir así, en Tocopilla tenemos normalizado el abandono. Así que vamos a salir adelante de esta”.

Con respecto a los vecinos, indicó que hay un 60% de gente que ha salido de sus casas, y por lo menos más de 2.000 personas que están albergada en dos establecimientos.

Sobre las necesidades de la comuna, indicó, “levantar Tocopilla nuevamente”.

“Tocopilla no solamente la comuna, también hay un borde costero norte y sur, en el lado norte llega hasta cerca del río Loa, en el lado sur llega hasta Cobija”, indicó. “Son asentamientos de personas bastante numerosos y también han sufrido pérdida total”.