Tohá refuerza críticas a reforma de seguridad de Kast: “La mayoría son cosas que no se necesitan o que son más simbólicas”

La exministra del Interior, Carolina Tohá, reforzó sus críticas a la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, y en específico, al proyecto de reforma constitucional en la materia enviada al Congreso.

Uno de los puntos de la reforma que más cuestionamientos ha generado en el mundo político, incluso en el propio oficialismo, es el nuevo estado de excepción que propone.

A diferencia de los que ya están establecidos en la Carta Magna, este es de exclusiva facultad del presidente de la República, se extiende por un periodo de 120 días -prorrogable por 120 días más- y entre otras cosas permitirá interceptar las comunicaciones sin necesidad de una orden judicial, incautar bienes y prohibir el derecho a asociación.

En diálogo con radio Pauta, Tohá resumió sus críticas a los cambios de rango constitucional al señalar que: “La mayoría de esta reforma tiene cosas que o no se necesitan o son más simbólicas políticas que efectivas”.

La exsecretaria de Estado planteó que varias de las medidas que se proponen ya se está desarrollando, algunas de las cuales se iniciaron en la administración del expresidente Gabriel Boric.

“Desde el gobierno anterior hay un régimen de máxima seguridad. Hoy día, mientras se discute esta reforma constitucional, las personas que están, por ejemplo, vinculadas al Tren de Aragua, están con visita con locutorio, no pueden tocar a la visita, tienen restringidas las encomiendas, tienen solo dos horas de patio, tienen que usar uniforme. Todo eso existe hoy día”, detalló.

Y luego agregó: “¿Qué necesidad hay de ponerlo en la Constitución? Armar una polémica, armar una discusión. Decir, aquí empezó la verdadera máxima seguridad con nosotros".

“Desde el esfuerzo por tener cárceles seguras, que funcionen bien, esto no va a agregar nada. De hecho, nos va a distraer, nos va a dividir respecto de algo que debiera unirnos y que en realidad nos une”, remarcó.

Tohá, además, hipotetizó que el núcleo más duro del Ejecutivo sabe que el proyecto va a tener resistencia y “esperan que tenga resistencia”, dijo.

En ese sentido, planteó que que la apuesta de La Moneda es “volver a una dinámica como la de la campaña, de ser los más duros entre los duros, poner a los demás, arrinconarlos, hasta llevarlos al punto de tener que defender los derechos de los delincuentes, y poder decir: ve, ellos son los que defienden a los delincuentes”.

“Es un tipo de estrategia que se ocupa mucho de las campañas hoy día en todo el mundo, pero que es muy complicada en su efecto de unir al país detrás de la tarea de la seguridad, o sea, atenta contra ese objetivo”, zanjó.