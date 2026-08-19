Le llueve sobre mojado: inmobiliaria pide autorización para rematar inmuebles de Eduardo Lagos por no pago de hipoteca

La situación de Eduardo Lagos Herrera, imputado en la denominada trama bielorrusa por delitos reiterados de soborno y lavado de activos, es más que compleja.

Como dio cuenta su abogado en la audiencia donde se revisaron sus medidas cautelares -instancia en que se confirmó su permanencia en prisión preventiva-, además de las imputaciones que enfrenta por supuestamente haber coimeado a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, también debe hacer frente a demandas laborales y acumula una serie de deudas.

Pero eso no es todo. Como da cuenta el expediente de la causa, recientemente se solicitó autorización ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para rematar una serie de inmuebles que el abogado mantiene en la comuna de Vitacura.

La acción -necesaria en función de que dichos bienes son objeto de medidas cautelares reales- fue ingresada el pasado 12 de agosto por parte de los abogados que representan a Inmobiliaria Candelaria Goyenechea SpA, y remite a inmuebles que Lagos Herrera mantiene en el Condominio Candelaria Goyenechea.

Se trata de un departamento, tres estacionamientos y una bodega. Todos inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2023.

En la solicitud se hace presente que, previo a que el tribunal fijara las medidas precautorias sobre dichos bienes, en función del perjuicio que las acciones desplegadas por Lagos Herrera habrían ocasionado, la inmobiliaria ya había dispuesto acciones sobre los mismos y, de hecho, había iniciado en sede civil el proceso para rematarlos.

“Previo a la inscripción del gravamen que su señoría ordenó, mi representada ha gravado los inmuebles sindicados a través de una prohibición de celebrar actos y contratos el año 2023, un embargo el año 2024, y un nuevo embargo el año 2025, en forma previa a la precautoria ordenada en sede penal”, se lee en el escrito patrocinado por el abogado Ramón Jara.

Se detalla, igualmente, que “las propiedades se encuentran gravadas a través del derecho real de hipoteca en favor de La Inmobiliaria, del año 2023, la cual fue inscrita en virtud de haberse celebrado el contrato de compraventa entre Inmobiliaria Candelaria Goyenechea SpA por un lado, y Carlos Eduardo Lagos Herrera y la sociedad Lagos y asociados SpA por el otro”.

El origen de la causa judicial en la que se busca rematar las propiedades corresponde a la seguida ante 26° Juzgado Civil de Santiago, correspondiente a un juicio ejecutivo que activó la inmobiliaria a fin de ejecutar la hipoteca por el no pago del precio de los inmuebles adquiridos por Lagos Herrera.

Dicho proceso, por lo demás, está bastante avanzado y el remate tiene fecha programada para el 15 de septiembre a las 15:15 horas en dependencias del 26° Civil de Santiago . Incluso, ya se han hecho varias publicaciones que anuncian el procedimiento.

En atención a ello, el representante de la inmobiliaria expuso: “En el entendido de que el procedimiento penal en virtud del cual su señoría ha decretado la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos se encuentra en una fase de investigación, y que el gravamen en cualquier caso no obstará ni desplazará la preferencia que mi representada tiene de pagarse con el producto del remate, solicito se sirva autorizar sin ulterior trámite a que la venta forzada de los inmuebles”.

Junto con ello, la inmobiliaria requirió “tener presente que, en resguardo de los intereses del ente persecutor de la causa radicada en vuestra jurisdicción, ya han existido numerosos interesados que han manifestado su deseo de participar en la venta del inmueble, y que, una vez que mi representada se pague de manera preferente, el remanente de la venta quedará depositado en la cuenta corriente del 26° Civil de Santiago, momento en el cual su señoría podrá disponer la incautación de los mismos, cuestión que incluso facilitaría la labor de quienes en sede penal persiguen la responsabilidad penal del señor Lagos Herrera".