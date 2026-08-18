Contraloría apaga la música: dictamen zanja que honorarios no pueden ser parte del Día del Funcionario Municipal

Los trabajadores que se desempeñan a honorarios en municipios se quedarán sin brindar el próximo 28 de octubre, cuando se realice una nueva celebración del Día del Funcionario Municipal. Y es que un reciente dictamen de la Contraloría General de la República -liderada por Dorothy Pérez- determinó el pasado 29 de julio que “las personas que prestan servicios sobre la base de honorarios, en consideración a que no poseen la calidad de funcionarios municipales, no corresponde que participen” de dicha celebración .

Un balde de agua fría para los funcionarios de una histórica celebración que nació a partir de una matanza de trabajadores ocurrida en la década de los 60. Es habitual que los diversos municipios realicen celebraciones que incluyen, por ejemplo, la contratación de artistas, así como almuerzos y momentos de distensión. Todo con el fin de reconocer a quienes trabajan en las municipalidades.

El dictamen de Pérez nació a partir de una consulta de la Municipalidad de Cañete, que requirió un pronunciamiento respecto de si acaso los funcionarios a honorarios podían participar de dicha celebración, así como si también se le permitía a los servidores del departamento de salud de dicho municipio hacerse parte.

En el análisis jurídico se recordó que la celebración del Día del Funcionario Municipal está regulada mediante un decreto de 1997, pero que la ley 18.883 -Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales- determina que “ las contrataciones a honorarios se circunscriben a personas que no se integrarán de forma permanente al servicio de que se trate , ni quedarán sujetas a una intensa dirección de la autoridad ni a la obligación de permanencia en el lugar del trabajo”. De ahí que finalmente la Contraloría determinara que no son funcionarios municipales y, como tal, no puedan ser parte de la celebración.

Esta decisión ya se les ha ido traspasando a funcionarios a honorarios de diversos municipios, lo que ha generado descontento. De hecho, la decisión no deja indeferente a la ASEMUCH, que es la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile. La directora nacional, Carolina Paulsen y presidenta de la Federación de Asociaciones de Funcionarios Municipales de la Región del Maule, dice a La Tercera que “como funcionarios municipales valoramos este dictamen porque reconoce la importancia de quienes trabajan en los municipios y establece criterios para la participación en el día del funcionario municipal. Como dirigentes, por supuesto, debemos apegarnos a la norma vigente. Pero también queremos decir algo con mucha claridad: que los honorarios son parte fundamental de nuestros municipios. Valoramos profundamente su trabajo, su compromiso y el aporte que realizan diariamente a la comunidad”.

En esa línea, añade que “sabemos además que muchas veces son quienes se encuentran en una situación laboral más vulnerable. P or eso, más que excluir, creemos que debemos avanzar en en el reconocimiento e inclusión. Proponemos que el gobierno evalúe la creación mediante la normativa correspondiente de un Día del Funcionario Municipal y Prestador de Servicios , que permita reconocer a todos quienes contribuyen al funcionamiento de nuestros municipios. Porque, independientemente del estado contractual, los municipios los construimos entre todos y todas”.

Andrés Chacón, el director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), dice que “si bien es cierto que los honorarios no son funcionarios públicos, tal como lo señala la Contraloría, no es menos cierto que sí desempeñan una función pública . Nuestros municipios los necesitan para desempeñar diversas funciones importantes para la comunidad. Impedirles ser parte del día del funcionario me parece una discriminación que nada aporta al buen clima laboral que tanto se necesita para resolver los problemas de los vecinos”.

El Día del Funcionario Municipal ha hecho noticia además por cuantiosas celebraciones en algunas comunas. Por ejemplo, durante agosto del 2025 la Contraloría fiscalizó a la Municipalidad de Lo Barnechea por “eventuales gastos excesivos”, dado que en esa oportunidad se acreditó un gasto de $183 millones en la celebración.