Contraloría fiscaliza a municipalidad de Lo Barnechea por “eventuales gastos excesivos” en celebración para funcionarios

La Contraloría este lunes realizó una fiscalización presencial en la municipalidad de Lo Barnechea por “eventuales gastos excesivos” en la celebración del Día del Funcionario.

El ente fiscalizador acudió a la alcaldía luego de que BioBio diera a conocer una licitación en el Mercado Público convocada por el municipio para una actividad que con un show de humor, servicios de banquetería con diversos aperitivos como “prosciutto, blinis de caviar de salmón, empanadas con camarón del pacífico, filete y distintos tipos de carpaccio”.

Además de otras especificaciones, la licitación también solicitaba la contratación de un DJ, animador y arriendo de espacio.

Para esta actividad el municipio acreditó un presupuesto máximo de $183 millones.

Tras las críticas que despertó el festejo, desde la municipalidad dieron marcha atrás y anularon la convocatoria.

Sin embargo, el ente fiscalizador de todas formas anunció el inicio de fiscalizaciones.