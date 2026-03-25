Más de alguna persona ha escuchado hablar del comino negro (nigella sativa) o ha visto sobres con la semilla al pasar por el pasillo de las especias del supermercado. Algunas personas incluso quizás han comido comino negro en preparaciones de ensaladas, en infusiones, salteados de verduras o en curry.

Pero, un ensayo clínico publicado en Food Science & Nutrition, reveló que las funciones de esta semilla podrían no estar limitadas solamente a la cocina, sino que también a mejorar un problema muy común en la población: el colesterol alto.

Según cifras de la World Heart Federation, aproximadamente 39% de la población adulta del mundo tiene el colesterol alto, lo que podría ocasionar problemas de salud como: acumulación de grasa en las arterias, accidente cerebrovascular e infarto al corazón.

Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio

Al tomar en cuenta lo común de esta afección en la población adulta y las consecuencias, integrar en el día a día cualquier alternativa para controlar el colesterol alto, puede resultar útil.

¿Qué descubrió el estudio sobre las propiedades del comino negro?

Un grupo de expertos de la Universidad Metropolitana de Osaka de Japón quiso descubrir si el comino negro podría beneficiar a la salud. Esto, al tener en cuenta que hay evidencias arqueológicas que demuestran que los seres humanos han cultivado el comino por miles de años y que este ha sido utilizado con frecuencia en la medicina popular.

A pesar de eso, solo recientemente la ciencia occidental ha comenzado a estudiar las propiedades medicinales que podría tener la semilla.

En el ensayo clínico, los científicos hicieron que 22 participantes voluntarios consumieran 5 gramos diarios de polvo de semillas de comino negro. En ocho semanas, las personas experimentaron un alza en el colesterol bueno y una disminución del colesterol “malo”.

Cabe mencionar que se le conoce como colesterol “malo” a aquel que se acumula en las paredes de las arterias y puede obstruirlas y limitar el flujo sanguíneo. El “bueno” tiene el efecto contrario, es decir, que se encarga de transportar esta sustancia de las arterias al hígado, para que se disuelva.

Los autores sugieren que estas mejoras, obtenidas con tan solo una cucharada de comino en polvo al día, podrían mejorar la salud cardiovascular y reducir el riesgo de problemas cardíacos en el futuro.

Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio

Los investigadores también realizaron experimentos en laboratorios con células cultivadas, y a raíz de los resultados de eso, creen que el comino podría incluso inhibir la formación de células grasas maduras: tejido adiposo que se almacena en forma de triglicéridos.

“Este estudio sugiere firmemente que las semillas de comino negro son útiles como alimento funcional para prevenir la obesidad y las enfermedades relacionadas con el estilo de vida”, afirmó la científica de alimentos Akiko Kojima-Yuasa en conversación con el portal de noticias de la Universidad de Osaka.

¿Entonces el comino negro es una solución a este problema?

Podría ser de ayuda, pero se necesitan más estudios para poder afirmar algo así tajantemente.

La evidencia aún es escasa. Se requiere realizar más estudios y pruebas en humanos para declarar de manera más certera los efectos del comino sobre la salud y el metabolismo, además de la explicación.

Los resultados de la prueba clínica se suman a los hallazgos de otros ensayos que se realizaron a pequeña escala y que sugiere que consumir esta especia puede ayudar a perder peso y a controlar los niveles de colesterol, sin embargo, no es una opción que reemplace la alimentación saludable, sino un complemento.

Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio

“Esperamos realizar ensayos clínicos a más largo plazo y a mayor escala para investigar los efectos del comino negro en el metabolismo”, afirmó Kojima-Yuasa, “Nos interesa especialmente investigar sus efectos sobre la resistencia a la insulina en la diabetes y los marcadores inflamatorios”, agregó.