Qué es la dieta keto y cuáles son sus beneficios, según un reciente estudio

Siempre se ha sabido que comer sano tiene beneficios sobre la salud: perder peso, mantener el colesterol bajo, regular los niveles de azúcar en sangre y el ciclo del sueño. Esos son solo algunos de los beneficios.

Sin embargo, comer bien no se trata de comer solo lechuga, fruta, ensaladas y realizar un déficit calórico. El cuerpo necesita de comidas cargadas con nutrientes para poder funcionar correctamente.

Al mismo tiempo, las dietas no son universales, es decir que no existe una fórmula mágica de alimentación que funcione para todos, sino que la alimentación se debería adaptar a cada persona, estilo de vida, cantidad de actividad física realizada, patologías preexistentes, etc.

Una de las dietas que más popularidad ha ganado con el paso de los años y las redes sociales, es la dieta keto: una alimentación que consiste en comer pocos carbohidratos (fideos, arroz, pan) y muchas grasas saludables (aceite de oliva, palta, aceitunas, entre otras) para inducir a que el metabolismo entre en un estado llamado cetosis, donde el cuerpo quema grasa para obtener energía, lo que provoca pérdida de peso.

Qué es la dieta keto y cuáles son sus beneficios, según un reciente estudio

Si bien este tipo de alimentación generalmente ha generado polémica, sobre todo en redes sociales, un reciente estudio publicado en Nature Communications dio a conocer que esta popular dieta podría ser muy beneficiosa para las personas que sufren de niveles altos de azúcar.

¿Qué descubrió el reciente estudio sobre la dieta keto?

La investigación fue realizada por un grupo de expertos que provienen de diversas instituciones científicas a lo largo de todo Estados Unidos.

Para llevarla a cabo, realizaron experimentos en ratones que tenían hiperglucemia (niveles altos de azúcar en la sangre) y los sometieron a una dieta cetogénica estricta y extrema.

Después de un período de tan solo siete días, los niveles de azúcar en sangre de los animales volvieron a la normalidad (y a ser saludables), afirmó la fisióloga Sarah Lessard, que participó del estudio.

Además, cuando los científicos hicieron que los roedores se ejerciten, la dieta pareció haberles ayudado a mejorar sus capacidades físicas y mejorar su resistencia . Sus músculos también se volvieron más fuertes ante la fatiga y tenían mayor contenido de oxígeno en el tejido.

Qué es la dieta keto y cuáles son sus beneficios, según un reciente estudio

¿Cuáles son las limitaciones que tuvo el estudio?

Si bien los hallazgos de la incidencia de la dieta keto sobre el cuerpo, los músculos y los niveles de azúcar en sangre son novedosos, la investigación tiene limitaciones importantes.

La primera, es que esto solo ha sido probado en roedores, no en personas. Además, los ratones que participaron del estudio tenían de por sí niveles altos de azúcar en sangre. No se ha estudiado cómo influye esta dieta en ratones saludables.

También, los realizadores admitieron que la dieta que siguieron los ratones fue muy extrema. Por lo tanto, esa versión que benefició a los roedores podría no ser saludable de aplicar a un humano.

Para las personas que padecen hiperglucemia, podrían ser necesarios enfoques diferentes en cuanto a la dieta y la actividad física necesarios para mantener una buena salud y un buen rendimiento aeróbico.

Qué es la dieta keto y cuáles son sus beneficios, según un reciente estudio