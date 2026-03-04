SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Fueron el “castigo” en más de alguna mesa cuando éramos niños, pero hoy los expertos los defienden como un alimento accesible y versátil.Estas son las razones por las que deberías darles una segunda oportunidad.

    Por 
    Constanza Llefi
    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Si uno de tus objetivos es comer más sano o, comer menos snacks durante el día, los garbanzos podrían convertirse en tu mejor aliado.

    Es verdad que, probablemente, más de una persona sufrió cuando era niño y le obligaron a comer garbanzos, pero, con las recetas y preparaciones adecuadas es posible quitarnos el mal recuerdo y comenzar a incorporarlos en la dieta para aprovechar sus abundantes beneficios.

    Quizás muchos no están enterados de la versatilidad que ofrecen los garbanzos: se pueden comer en distintas preparaciones, desde la típica sopa a las hamburguesas, algunas salsas, e incluso, postres.

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Estas son algunas de las cualidades y de los beneficios principales de comer esta legumbre a nuestra dieta diaria, según lo declarado por un grupo de expertos en un artículo del The New York Times.

    Tienen proteína de origen vegetal

    Independientemente de si queremos bajar de peso, subir de peso, aumentar masa muscular o simplemente comer sano, la proteína es un nutriente crucial para el cuerpo.

    Lo recomendable es comer 0,8 gramos de proteína por cada kilo de peso. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una persona de 60 kg debería comer 48 gramos, mientras que una de 90 kg, 72. En base a eso, cada quien puede hacer un cálculo aproximado.

    Cuando no se consume suficiente proteína, se pueden padecer consecuencias para la salud: pérdida de masa muscular, fatiga, pérdida de cabello, uñas quebradizas, hinchazón, estreñimiento, debilidad del sistema inmune, entre otras.

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Ante eso, los garbanzos se presentan como una alternativa cómoda para cumplir con la cuota recomendada, sobre todo para las personas que no comen carne muy seguido (o en lo absoluto): una taza contiene 14,5 gramos de proteína.

    La versatilidad del garbanzo hace posible que la legumbre se convierta en un snack, disponible para comer durante todo el día, en cualquier momento y no solo en la hora de almuerzo o la cena, como muchas de las proteínas animales.

    Si preparamos hummus, podemos untarlo en palitos de vegetales o en galletitas saladas. Si preferimos lo dulce, en internet hay una gran variedad de recetas de postres que incorporan este ingrediente: queques, galletas, mousse y barritas de cereal.

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Además de proteína, contiene fibra que ayuda a mantener el colesterol bajo y los antojos bajo control

    En una reciente entrevista con La Tercera, la nutricionista y directora de la Facultad de Nutrición y Dietética de la UDD, Rinat Ratner, dijo que una de las reglas de oro para comer sano, ahorrar dinero y lograr saciedad es el “binomio fibra + proteína”.

    Es decir, lo recomendable es que cada vez que comemos, en nuestro plato estén presentes ambos nutrientes para poder lograr sentirnos satisfechos y, al mismo tiempo, aportar al bienestar de nuestro cuerpo.

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    El garbanzo es un dos en uno. Tiene alto contenido de fibra y proteico, a diferencia de los alimentos de origen animal. Es un comodín sano y rápido. Una taza de estas legumbres contiene 12,5 gramos de fibra.

    Esto significa que, si comemos alrededor de unos 200 gramos de esta comida a lo largo del día, ya cumplimos con la mitad de la cuota diaria recomendada. Para completarla, podemos mezclar hummus con pan integral, o garbanzos cocidos con pasta o arroz integral. Esos alimentos también son altos en ese nutriente.

    Entre sus beneficios para la salud, la fibra puede ayudar a reducir el colesterol LDL, el tan llamado “colesterol malo”, que se acumula en las arterias y aumenta el riesgo de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular.

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Un estudio que se realizó en 2012 y que fue publicado en The British Journal Of Nutrition, llevó a cabo un ensayo que lo demostró.

    Los expertos a cargo dividieron a un grupo de adultos mayores en dos categorías: la primera correspondía a aquellos que consumían dos raciones diarias de legumbres (lentejas, garbanzos, guisantes) y, el segundo grupo, simplemente no los consumía.

    Durante dos meses, las personas de los grupos intercambiaron dietas y aquellos que siguieron el plan de alimentación que incluía legumbres experimentaron una reducción de colesterol en, aproximadamente, un 8%.

    Además, si eres una persona que batalla con los antojos y con “picotear” todo el día, los garbanzos ayudan a controlar eso, ya qué producen saciedad, es decir, nos quita el hambre y, cuando no tenemos hambre, no pensamos en comida.

    Vitaminas y minerales

    Sufrir de un déficit de vitaminas y minerales puede causar problemas a nuestra salud que además, alteran nuestra calidad de vida: la fatiga persistente, debilidad del sistema inmunológico (que provoca que nos enfermemos más), dificultades cognitivas.

    A largo plazo, la deficiencia provoca enfermedades como la anemia, osteoporosis, debilidad ósea, entre otros.

    Los garbanzos son ricos en vitaminas y minerales. No está de más destacar su aporte de hierro, un mineral que forma la hemoglobina, compuesto que se encarga de transportar el oxígeno de los pulmones a la sangre.

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Los garbanzos también son ricos en folato, una vitamina B esencial para la replicación celular y que resulta particularmente necesaria para las mujeres embarazadas. Una taza de la legumbre contiene el 70% de la cantidad recomendada para las personas (que no están embarazadas).

    Por lo tanto, es posible que referirse a esta legumbre como un dos en uno, resulte impreciso. En realidad, es un tres en uno, cargado de muchos de los compuestos que nuestro cuerpo necesita para mantenerse sano y activo.

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Lee también:

    Más sobre:SaludBienestarVida sanaConsejosAlimentaciónAlimentación saludableGarbanzosLegumbresBeneficiosNutriciónExpertos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Realizan evacuación en sectores de Coelemu por incendio forestal

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

    Precio promedio de las bencinas subirá $20 por litro este jueves por impacto del conflicto en Medio Oriente

    Zootopia 2 llega al streaming: dónde ver el gran éxito del cine de animación de 2025

    Hoppers: Operación Castor, la frenética comedia ecologista donde Pixar vuelve a su mejor versión

    Con cerca de 25 mil hectáreas cosechadas: Plan de Seguridad Agroalimentaria en La Araucanía finaliza con 14 detenidos

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    Realizan evacuación en sectores de Coelemu por incendio forestal
    Chile

    Realizan evacuación en sectores de Coelemu por incendio forestal

    Con cerca de 25 mil hectáreas cosechadas: Plan de Seguridad Agroalimentaria en La Araucanía finaliza con 14 detenidos

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Precio promedio de las bencinas subirá $20 por litro este jueves por impacto del conflicto en Medio Oriente
    Negocios

    Precio promedio de las bencinas subirá $20 por litro este jueves por impacto del conflicto en Medio Oriente

    Engie comienza la operación comercial de su proyecto Bess en Tocopilla de US$170 millones

    Fallo de la Suprema: nuevo estándar para interlocking

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición
    Tendencias

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Repasa el notable triunfo de las Diablas frente a Australia en su lucha por un cupo al Mundial de Hockey Césped 2026
    El Deportivo

    Repasa el notable triunfo de las Diablas frente a Australia en su lucha por un cupo al Mundial de Hockey Césped 2026

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte

    El recado de Eduardo Coudet al asumir como DT del River Plate de Paulo Díaz: “Tengo mi carácter; no soy muy simpático”

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo
    Cultura y entretención

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

    Zootopia 2 llega al streaming: dónde ver el gran éxito del cine de animación de 2025

    Hoppers: Operación Castor, la frenética comedia ecologista donde Pixar vuelve a su mejor versión

    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz
    Mundo

    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz

    Luis Fleischman, experto en Medio Oriente, sobre guerra en Irán: “Tiene muchos parecidos al conflicto en junio”

    Radiografía a Irán: Cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?