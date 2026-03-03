SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio

    Un estudio científico reveló que una popular planta podría ayudar a combatir el Alzheimer, gracias a un compuesto que favorecería la memoria y la salud cerebral.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio Tendencias / La Tercera

    Prevenir o retrasar enfermedades neurodegenerativas se ha convertido en el foco de muchos científicos. Entre la evidencia, un reciente estudio sugirió que existe una planta medicinal cuyos compuestos pueden favorecer la salud cerebral y combatir la demencia y el Alzheimer.

    Se trata del aloe vera, una planta que ya es bien conocida por sus propiedades beneficiosas para la salud. Hasta ahora, se utiliza para mejorar la digestión, tratar distintos problemas de la piel y hasta fortalecer el sistema inmunológico.

    Pero un grupo de investigadores de la Universidad Hassan II de Casablanca en Marruecos encontró que un compuesto producido en sus hojas también puede ser una herramienta poderosa para tratar el Alzheimer.

    Eso es lo que dice la evidencia científica, cómo actúa esta planta y qué tan prometedores son sus posibles beneficios para la memoria y la función cognitiva.

    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio Tendencias / La Tercera

    Beneficios del aloe vera para el Alzheimer, según un estudio

    A través de modelos informáticos, el grupo de científicos simuló cómo los compuestos del aloe vera pueden ser útiles para combatir el Alzheimer. Entre ellos, destacó el beta-sitosterol, que se produce en las hojas de la planta.

    Y es que este compuesto mostró una gran capacidad para unirse de forma estable a ciertas moléculas del organismo, algo importante cuando se busca crear medicamentos.

    Según el estudio publicado en Science Direct, el beta-sitosterol podría actuar positivamente sobre dos enzimas (AChE y BChE) que producen acetilcolina, un mensajero químico del cerebro que participa en el aprendizaje y la memoria y que suele presentarse en niveles bajos en pacientes con Alzheimer.

    Es decir, el compuesto del aloe vera podría evitar que la acetilcolina se degrade tan rápido y, por tanto, mejorar los síntomas de la enfermedad neurodegenerativa.

    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio Tendencias / La Tercera

    Aunque todavía no se ha probado en humanos, los autores de la investigación aseguraron que es necesario seguir estudiando este compuesto, pues podría servir como base para futuros tratamientos del Alzheimer.

    “El análisis exhaustivo respalda el potencial de estos compuestos como agentes terapéuticos seguros y eficaces”, aseguró el químico y coautor del estudio, Samir Chtita.

    Lee también:

    Más sobre:SaludAlzheimerAloe VeraPlantaPlanta medicinalBeneficios aloe veraPropiedades aloe veraAlzheimer y aloe veraEstudioEstudio científicoNoticias de hoyprevenir Alzheimerestudio Alzheimer planta medicinalcómo prevenir el AlzheimerDemenciabeta-sitosterolacetilcolinaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel

    Trump afirma que Estados Unidos “puede librar guerras eternamente” en base a sus reservas de municiones

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    Cuánta lluvia caerá en marzo en Santiago y cuándo comienza el frío

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza

    Israel anuncia un nuevo despliegue de tropas en el sur de Líbano en plena campaña de bombardeos en el país

    Lo más leído

    1.
    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2.
    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    3.
    Cuánta lluvia caerá en marzo en Santiago y cuándo comienza el frío

    Cuánta lluvia caerá en marzo en Santiago y cuándo comienza el frío

    4.
    Los virus que serán protagonistas este 2026, según un médico e investigador de enfermedades infecciosas

    Los virus que serán protagonistas este 2026, según un médico e investigador de enfermedades infecciosas

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    Boric asegura que ha existido “voluntad de transparencia absoluta” con futuro gobierno de Kast por cable submarino con China
    Chile

    Boric asegura que ha existido “voluntad de transparencia absoluta” con futuro gobierno de Kast por cable submarino con China

    Detienen a sujeto por su presunta participación en intento de encerrona que dejó a adolescente en riesgo vital en Maipú

    Boccardo le resta importancia a si el proyecto de Sala Cuna Universal se tramita en esta o en la próxima legislatura

    Ingresos fiscales vuelven a caer en enero por efecto base de comparación y gasto público se contrae
    Negocios

    Ingresos fiscales vuelven a caer en enero por efecto base de comparación y gasto público se contrae

    SQM proyecta aumento de 12% en producción de litio en firma conjunta con Codelco, tras ganancias de US$588 millones en 2025

    Klaus Kaempfe, de Credicorp, por conflicto en Irán: “Vemos una posibilidad de entrada al Ipsa”

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia
    Tendencias

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio

    Cuánta lluvia caerá en marzo en Santiago y cuándo comienza el frío

    Nicolás Jarry estira su mala racha con una increíble derrota en Indian Wells
    El Deportivo

    Nicolás Jarry estira su mala racha con una increíble derrota en Indian Wells

    Fallece José Luis ‘Pelé’ Álvarez, bicampeón con Colo Colo y exjefe de seguridad albo

    “Son un desastre”: el informe arbitral que complica a Daniel Garnero en la UC tras el duelo con Ñublense

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000
    Tecnología

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Con capacidades fotográficas de Leica y más: así son el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza
    Cultura y entretención

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza

    Big Time Rush en Chile: la nostalgia como show

    Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte

    Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel

    Trump afirma que Estados Unidos “puede librar guerras eternamente” en base a sus reservas de municiones

    Israel anuncia un nuevo despliegue de tropas en el sur de Líbano en plena campaña de bombardeos en el país

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras