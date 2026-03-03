La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio

Prevenir o retrasar enfermedades neurodegenerativas se ha convertido en el foco de muchos científicos. Entre la evidencia, un reciente estudio sugirió que existe una planta medicinal cuyos compuestos pueden favorecer la salud cerebral y combatir la demencia y el Alzheimer.

Se trata del aloe vera , una planta que ya es bien conocida por sus propiedades beneficiosas para la salud . Hasta ahora, se utiliza para mejorar la digestión, tratar distintos problemas de la piel y hasta fortalecer el sistema inmunológico.

Pero un grupo de investigadores de la Universidad Hassan II de Casablanca en Marruecos encontró que un compuesto producido en sus hojas también puede ser una herramienta poderosa para tratar el Alzheimer.

Eso es lo que dice la evidencia científica, cómo actúa esta planta y qué tan prometedores son sus posibles beneficios para la memoria y la función cognitiva.

Beneficios del aloe vera para el Alzheimer, según un estudio

A través de modelos informáticos, el grupo de científicos simuló cómo los compuestos del aloe vera pueden ser útiles para combatir el Alzheimer. Entre ellos, destacó el beta-sitosterol , que se produce en las hojas de la planta.

Y es que este compuesto mostró una gran capacidad para unirse de forma estable a ciertas moléculas del organismo, algo importante cuando se busca crear medicamentos.

Según el estudio publicado en Science Direct, el beta-sitosterol podría actuar positivamente sobre dos enzimas (AChE y BChE) que producen acetilcolina , un mensajero químico del cerebro que participa en el aprendizaje y la memoria y que suele presentarse en niveles bajos en pacientes con Alzheimer.

Es decir, el compuesto del aloe vera podría evitar que la acetilcolina se degrade tan rápido y, por tanto, mejorar los síntomas de la enfermedad neurodegenerativa.

Aunque todavía no se ha probado en humanos, los autores de la investigación aseguraron que es necesario seguir estudiando este compuesto, pues podría servir como base para futuros tratamientos del Alzheimer.