El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

En el mundo, se estima que 57 millones de personas viven con demencia , y el 60 o 70% de todos los casos se trataría de Alzheimer.

Esta enfermedad neurodegenerativa es objeto de decenas de estudios, pues cada vez más, la evidencia muestra que detectarla en sus etapas más tempranas puede mejorar el tratamiento.

En esta línea, una reciente investigación científica publicada en Alzheimer’s & Dementia encontró que un fármaco pudo detener el Alzheimer incluso antes de que se manifiesten sus síntomas.

Esto es todo lo que se sabe sobre el estudio.

El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso Tendencias / La Tercera

Cuál es el fármaco que logró detener el Alzheimer

NU-9 es el fármaco que probó un equipo de científicos de la Universidad Northwestern en Estados Unidos. Este medicamento logró reducir de forma significativa los oligómeros beta-amiloide en el cerebro, unas moléculas proteicas tóxicas asociadas a la enfermedad de Alzheimer.

Al mismo tiempo, los astrocitos (que son unas células de “soporte cerebral”) se mantuvieron estables. Y es que cuando entran en estado reactivo, liberan moléculas inflamatorias que aceleran la neurodegeneración. Por ello, que el fármaco pueda “detenerlos” es un hallazgo valioso.

Las mejoras se notaron en distintas regiones del cerebro, lo que indica que el NU-9 tiene un efecto antiinflamatorio en absolutamente todo el cerebro.

El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

Además, según explicaron los investigadores, utilizaron el fármaco mucho antes de que los síntomas del Alzheimer —como pérdida de memoria— aparecieran. Y es que cuando las señales se presentan, significa que la patología ya está avanzada.

De esta manera, el equipo detrás de la investigación asegura que estarían apuntando a una posible nueva estrategia para atacar a la enfermedad en sus primeras etapas.

Los avances para tratar el Alzheimer

Para entenderlo mejor, los científicos lo compararon con los niveles altos de colesterol: cuando una persona se hace exámenes de sangre y ve los niveles de colesterol altos, puede comenzar un tratamiento para evitar enfermedades cardiovasculares posteriores.

El equipo espera que en un futuro, pueda haber un exámen de sangre que detecte un biomarcador que lo predisponga a tener Alzheimer y pueda tratarse con el NU-9.

Y es que “estos resultados son impresionantes” , afirmó William Klein, académico de neurobiología en Weinberg. “NU-9 tuvo un efecto extraordinario en la astrogliosis reactiva, que es la esencia de la neuroinflamación y está relacionada con la etapa inicial de la enfermedad”.

El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso Tendencias / La Tercera

Esta investigación fue realizada en un modelo experimental que utiliza ratones (murinos) para estudiar una enfermedad antes de que aparezcan los síntomas visibles. Los animales recibieron una dosis oral del fármaco por 60 días.

Según informaron en la página de la universidad, el equipo científico continúa probando el NU-9 en otros modelos para aprender más sobre su eficacia y efectos a corto y largo plazo.