ENAP gana más de US$ 200 millones en un primer trimestre marcado por la guerra y alza global del petróleo

El Ebitda de Enap llegó a US$ 367,2 millones en el primer trimestre 2026.

En medio del fuerte incremento que registraron los precios del petróleo por la guerra en Medio Oriente, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) reportó una utilidad de US$ 200,3 millones en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento de 54,8% respecto a los US$ 129,4 millones obtenidos en igual lapso del año anterior.

Según el análisis razonado presentado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el desempeño “no responde solo a factores de mercado, sino que también refleja mejoras operacionales y de gestión” acumuladas desde el ejercicio 2022.

Los ingresos de la estatal ascendieron a US$ 2.348,7 millones, un alza de 1,2% frente a los US$ 2.321,3 millones del primer trimestre de 2025.

La variación fue acotada en términos de volumen de ventas, pero el resultado neto se vio favorecido por una mejora sustancial en los márgenes de refinación, particularmente en diésel y gasolinas, en un contexto internacional marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz.

El margen bruto consolidado alcanzó los US$ 351,2 millones, un aumento de 19,6% respecto a los US$ 293,6 millones del mismo trimestre de 2025.

Gobierno del presidente Kast neutralizó en marzo por una vez el Mepco, generando alzas históricas de los combustibles.

El Ebitda consolidado llegó a US$ 367,2 millones, con un incremento de 23,9% frente a los US$ 296,3 millones de un año antes.

Refinación y comercialización, el motor del resultado

La línea de Refinación y Comercialización (R&C) fue el principal factor detrás del desempeño de la compañía. El Resultado Antes de Impuestos (RAI) de esta unidad alcanzó los US$ 229,0 millones, frente a los US$ 143,3 millones del primer trimestre de 2025.

El alza se explica por una combinación de factores. Por el lado de los márgenes, el diferencial del diésel respecto al Brent pasó de US$ 22,1 por barril en el primer trimestre de 2025 a US$ 38,6 por barril en igual período de 2026.

El margen de gasolinas también subió, desde 12,7 a US$ 15,1 por barril.

Por el lado operacional, la empresa aplicó una “priorización de producción propia y cambio en el mix de ventas”, según consigna el informe, con mayor participación de productos elaborados en sustitución de importaciones y de productos definidos internamente como “no valiosos”, tales como GLP, fuel oil y propileno.

Precio de las bencinas y el diésel está en niveles históricos en Chile. Andres Perez

Las ventas de productos propios subieron desde 2.903,9 a 3.001,2 miles de metros cúbicos (Mm3), mientras que los volúmenes de productos importados comercializados cayeron desde 318,3 a 268,9 Mm3.

Los ingresos por ventas de productos propios en R&C sumaron US$ 1.882,2 millones, un alza de 3,8% respecto al primer trimestre de 2025. En sentido contrario, los ingresos por venta de productos importados retrocedieron 10,2%, hasta US$ 198,0 millones.

Costos: crudo al alza, importados y gas a la baja

El total de costos de ventas disminuyó 1,5%, desde US$ 2.027,7 millones a US$ 1.997,6 millones, pese al mayor volumen de producción propia procesado.

Los costos por compra de crudo aumentaron US$ 28,0 millones (2,0%), hasta US$ 1.403,7 millones, como consecuencia del mayor volumen refinado, aunque el costo promedio de la materia prima bajó desde 75,3 a 74,4 dólares por barril entre ambos períodos.

Los costos asociados a productos importados cayeron US$ 39,9 millones (18,5%), hasta US$ 176,0 millones, por el menor volumen importado y una reducción en el precio de costo promedio de la canasta, desde US$ 107,9 a US$ 104,1 por barril.

Los costos de venta de gas natural importado disminuyeron US$ 18,9 millones (22,1%), explicado principalmente por “una mayor disponibilidad de gas natural argentino”, según el informe.

Entre los costos que presionaron al alza, los gastos de distribución subieron US$ 6,8 millones (10,8%), hasta US$ 69,8 millones, por el encarecimiento de los fletes marítimos internacionales.

Los gastos de administración aumentaron US$ 4,4 millones (21,1%), hasta US$ 25,3 millones, impactados por la apreciación del peso chileno frente al dólar (8,8%) y el efecto del IPC de 2025 (3,5%).

Los costos financieros, en cambio, disminuyeron US$ 2,1 millones (4,3%), hasta US$ 46,5 millones, por la reducción de la deuda financiera registrada durante 2025.

Enap en la mira de Hacienda

Los resultados de la petrolera estatal se da en medio de la presión del nuevo gobierno de José Antonio Kast. En el marco de la junta de accionistas de Enap, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comunicó a fines de abril que el gobierno tomó conocimiento de los estados financieros que petrolera tuvo en 2026 y solicitó distribuir un 70% de las utilidades al gobierno central.

Jorge Quiroz le pidió a Enap distribuir el 70% de sus utilidades 2025 al gobierno central. Dedvi Missene

El ministro de Hacienda, que actúa como representante del Estado en la junta de accionistas, expresó su inquietud por el aumento que han tenido los costos de Enap.

“En los últimos cuatro años ha habido un aumento sostenido de costos estructurales del orden de los US$ 300 millones de dólares por año. Está más alto y por lo tanto vemos con preocupación eso, lo manifestamos y esperamos que se adopten medidas correctivas a futuro”, dijo la autoridad.

Aún más, Quiroz dijo que el gobierno puso una nota de “cautela” respecto al plan de inversiones por US$ 3.800 millones de la petrolera estatal.