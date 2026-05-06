Precio de bencinas anotan casi nula variación tras cambio de parámetros en el mepco

Luego de la polémica surgida entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y algunos economistas respecto de las proyecciones de alza de los precios de las bencinas, este miércoles Enap anunció que las variaciones serán casi nulas.

Según comunicó la estatal, para esta semana la gasolina de 93 octanos subiría $0,1 por litro, mientras que la gasolina de 97 octanos anotaría una caída de $0,6.

En tanto, el kerosene no tendría variaciones mientras que el precio del diésel se contraería $47,3 por litro.

En su informe Enap explicó que la estimación de precios considera los valores de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo, como la Costa del Golfo de EEUU, así como otros costos propios de la actividad de importación; así como las normas de funcionamiento del Mepco.

Cabe recordar que el domingo pasado, Quiroz puso en que las bencinas vayan a subir otros $35 en la primera semana de mayo, esto en respuesta a las estimaciones de economistas.

“¿Quién le dijo que van a volver a subir?“, respondió Quiroz frente a una consulta de los conductores de Estado Nacional en una entrevista en TVN. ”Veamos cómo les va a los expertos. Pero no lo dé por seguro. Hay una fórmula, hay una ley, agregó.

Además, el secretario de Estado afirmó que el ajuste del Mepco permitió un ahorro al Fisco de casi US$1.000 millones. Así, explicó que son “US$995 millones que nos habríamos perdido en sólo cinco semanas, versus US$67 millones”.

Según el ministro de Hacienda, “aquí hay una guerra. Lo que pasa es que en Chile vivimos tan lejos, los temas son otros. Pero hay una guerra y la guerra es muy seria. Entonces, lo que ocurre acá es que nos pilla esta situación con US$40.000 millones más de deuda que la situación que se encontró el gobierno anterior cuando le pasó algo que ni siquiera es parecido. La Agencia Internacional de la Energía califica esta la crisis más seria de los últimos 50 años”.

Los movimientos en los precios anunciados este miércoles se producen luego de varias semanas sin cambios. Para las semanas del 30 y del 23 de abril las variaciones había sido de $0.

En tanto, parala semana del 16 del mismo mes el alza para la gasolina de 93 octanos había sido de $20, y de $22,3 para la de 97.

El gran salto en las bencinas se había producido en la semana del 26 de marzo el gobierno decidió neutralizar la operación del Mepco y se anunció una variación de $372,2 para la gasolina de 93, y de $391,5 para la de 97.

El alza en los precios del combustible ha tenido un correlato en la inflación. El el IPC de marzo experimentó un incremento de 1%, producto de lo cual la inflación en 12 meses pasó de 2,4% a 2,8%. Pero los economistas apuntan a que el impacto también podría verse reflejado en el registro de inflación de abril, que el INE publicará el próximo viernes 8 de mayo.

El alza en los combustibles ha tenido como telón de fondo el conflicto que mantiene enfrentados a EEUU e Irán, y que ha cerrado en la práctica el tránsito del transporte por Ormuz, estrecho por donde circula en torno al 20% del comercio de petróleo global.

El petróleo Brent cotiza en torno a US$101 por barril, lo que significa un alza de 67% en lo que va del 2026, mientras que el WTI está en torno a los US$95, lo que implica una variación igual a la del Brent.