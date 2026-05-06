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    Línea 8 del Metro recibe aprobación unánime del SEA ¿Cuál será el trazado de las estaciones?

    La línea 8, con una inversión de US$1.900 millones, conectará a Puente Alto con Providencia, permitiendo descongestionar la Línea 4 del metro.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Este miércoles el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó de forma unánime el proyecto del Metro de Santiago, con el cual se busca construir la Línea 8, el cual se encontraba en evaluación desde finales de julio del 2024. A finales de abril, ya se había recomendado aprobar la iniciativa.

    La Línea 8 del Metro de Santiago es un proyecto que considera una inversión de US$1.900 millones para su construcción, con una extensión de 19 kilómetros de longitud, y 14 estaciones en total.

    Esta nueva arteria del transporte público se extenderá desde Providencia hasta Puente Alto, con un tiempo de viaje estimado en 23 minutos, reduciendo en un 59% los 57 minutos que se tarda el trayecto actualmente.

    “El trazado se inicia en la comuna de Puente Alto, en el extremo de la Cola de Maniobras bajo Avenida Camilo Henríquez, y se desarrolla hacia el Norte, siguiendo bajo esta misma avenida, para luego tomar Avenida La Florida, Macul, José Pedro Alessandri, Chile España y Los Leones, hasta finalizar en la Cola de Maniobras del extremo norte en Avenida Vitacura”, explicó Metro en el ingreso del proyecto.

    El trazado oficial de la Línea 8

    Las estaciones estarán ubicadas en las siguientes locaciones:

    • Camilo Henríquez/Cerro Punta Negra.
    • Camilo Henríquez/Diego Portales.
    • La Florida/Trinidad.
    • La Florida/Rojas Magallanes.
    • La Florida/Walker Martínez.
    • Macul.
    • Macul/Doctor Amador Neghme R.
    • Macul/Quilín.
    • Macul/Rodrigo de Araya.
    • José Pedro Alessandri/Grecia.
    • Chile-España.
    • General José Artigas/P. Lautaro Ferrer.
    • Los Leones/Eleodoro Yáñez.
    • Los Leones.

    Línea 8 tendrá 3 estaciones de combinación con otras líneas de la red de metro: en la estación Los Leones conectará con Línea 6 y Línea 1; en estación Chile España conectará con la Línea 3, y en estación Macul conectará con la Línea 4.

    La puesta en servicio será en dos etapas, según a mencionado la empresa pública anteriormente. Desde la estación Chile España hacia la estación “Terminal Sur” en puente Alto, entraría en operación en 2032, con 11 estaciones. El tramo norte, que llega hasta Los Leones, se habilitaría un año después, en 2033.

    Se estima que esta línea beneficiará a 1,9 millones de habitantes, disminuyendo la carga de pasajeros que transitan en la Línea 4 del Metro, además de mitigar la congestión vial de la ciudad.

    Más sobre:TransporteSEAMetroLínea 8

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