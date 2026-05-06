Dueño de Unión San Felipe le da con todo a su entrenador y a los jugadores: “No tienen amor propio”

Unión San Felipe vive días convulsionados. Este lunes los aconcagüinos fueron goleados 4-0 por San Luis, por la fecha 10 de la Primera B, un resultado que los estanca con nueve puntos en la tabla de posiciones, en el décimo cuarto lugar, cerca de la zona roja. Los hinchas no están contentos y este martes tanto el estratega Luis Landeros como el primer equipo recibieron sorpresivas críticas. Normalmente los dirigentes y los dueños de los clubes tratan de calmar los ánimos en los momentos de crisis, sin embargo, en este caso fue todo lo contrario.

Raúl Delgado, mandamás del elenco de la Quinta Región, se lanzó contra su propio cuerpo técnico. Primero cuestionó el trabajo físico de su club: “Esta historia comenzó el 12 de enero, con los estudios médicos a los jugadores. Salvo (Norberto) Palmieri en ese momento, los demás llegaron en un estado físico deplorable para una pretemporada”, comenzó declarando en Radio Aconcagua.

“La pretemporada fue muy mala, me sorprendió que al cuerpo técnico llegara un PF que no era el de Recoleta y tuvimos que traer uno de confianza. Hubo dos fines de semana libres para los jugadores. Tuvimos la posibilidad de ir a jugar a Talca, pero el cuerpo técnico no quiso ir y después le dio libre al equipo. El problema arranca ahí”, añadió.

“Están rotas las relaciones”

Foto: @USanFelipeSADP en X.

Luego, disparó contra la actitud de sus futbolistas: “Es muy oscuro el panorama, seguir en estas condiciones. Se habló con los jugadores y ellos tampoco tienen el amor propio que hay que tener”.

Por último, fue duro con su entrenador, a quien criticó, pero luego dijo que no tenían para pagarle su indemnización de contrato: “Todo indica que están rotas las relaciones. Los jugadores no quieren más al cuerpo técnico, el cuerpo técnico no lo asume y el club no está en condiciones de pagar la indemnización de contrato. Le indiqué al gerente deportivo que haga una nueva propuesta a ver si dejan el club por el bien de todos. Prácticamente llevan cuatro meses a cargo del equipo y los resultados son ampliamente insatisfactorios”.