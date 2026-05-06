Apuestas online: Subsecretario de Hacienda se reúne con matriz de Betano y JugaBet en abril y espera cita con Polla

Durante abril, el actual subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, mantuvo una intensa actividad de reuniones. Según los registros de la Ley de Lobby, la autoridad concretó un total de cuatro audiencias enfocadas directamente en la industria de los casinos y las plataformas de apuestas.

Lo anterior, luego que la autoridad no lograra reunirse por motivos de agenda con ejecutivos de Polla Chilena de Beneficencia durante el pasado mes de marzo. Así lo detallaron desde la propia Subsecretaria de Hacienda a Pulso.

“El 13 de marzo de 2026, Polla solicitó una audiencia por Ley de Lobby. Dicha solicitud fue rechazada debido a que el Subsecretario se encontraba en Asunción, Paraguay, en comisión de servicio, ejerciendo como gobernador de Chile ante la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo”.

“Ese mismo día, la Subsecretaría tomó contacto por correo electrónico con la Gerencia General de Polla, explicando el motivo del rechazo y manifestando la voluntad de concretar la audiencia a su regreso. En dicha comunicación se indicó que el Subsecretario ‘estará de regreso el lunes 16 acá en la oficina, por lo que ahí puedes solicitar la lobby’. La comunicación fue recibida, y desde Polla se manifestó comprensión", añadió.

“Desde entonces, Polla no ha vuelto a solicitar una audiencia, razón por la cual la reunión no se ha concretado. Sin perjuicio de ello, la Subsecretaría mantiene su plena disposición a recibirlos y sostener la reunión correspondiente”, concluyó la autoridad.

La agenda sectorial de la autoridad gubernamental comenzó a tomar forma el pasado 9 de abril. Ese día se realizó la recepción de los representantes de Kaizen Gaming International Limited, instancia en la que participaron Rafal Lebiedzinski y Rafael Sousa.

Durante dicha cita, los ejecutivos expusieron en detalle los antecedentes sobre las operaciones de su empresa. Asimismo, aprovecharon la instancia para abordar el marco regulatorio que actualmente resulta aplicable al emergente mercado de las plataformas de apuestas en línea.

Al día siguiente, el 10 de abril, la agenda sumó un nuevo encuentro. En esta oportunidad, en representación del subsecretario, asistieron el jefe de gabinete, Eduardo Mundt Marín, y el asesor de la cartera, José Manuel Valdivieso.

Ambos funcionarios fueron los encargados de recibir a Carlos Baeza, quien acudió en su calidad de representante de la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea (Apal). El objetivo central de esta audiencia fue analizar formalmente los alcances del proyecto de ley que busca regular esta nueva actividad digital en el país.

Apal es integrada por reconocidas firmas del sector: Betsson, Coolbet, Latamwin y Juegaenlinea.

Según su página web la agrupación para alcanzar sus objetivos cuenta con la colaboración de Balmaceda, Cox & Piña; Carlos Baeza & Cía. Abogados; y Gómez, Pallavicini & García Abogados, Con-Fluencia y Corpo Comunicaciones.

Originalmente Baeza aparecía en la plataforma como un “sujeto pasivo”, pero posteriormente el acta online fue cambiada y ahora figura como “Gestor de intereses”. Desde Apal señalaron que el “error” fue rectificado.

Asociación de Casinos

El 16 de abril de 2026, el subsecretario de Hacienda, Juan Rodríguez, encabezó una reunión de trabajo de 45 minutos en las oficinas de Teatinos 120. El encuentro contó con la participación de representantes de la industria de casinos, entre ellos Cecilia Valdés, presidenta de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos; Víctor Ide, gerente general de Dreams; y Andrea Wolleter, gerenta general de Enjoy, quienes asistieron en calidad de gestores de intereses.

“Las materias tratadas en esta audiencia fueron: Presentación industria Casinos de Juego, Proyecto de Ley Subsistema Inteligencia Económica, Proyecto de Ley Plataformas de Apuestas en Línea, inquietudes Superintendencia de Casinos de Juego en licitaciones Casinos de Juego”, consignó el acta.

El subsecretario Rodríguez estuvo acompañado por su jefe de gabinete, Eduardo Munt Marín, y el asesor José Manuel Valdivieso.

Teatinos

Por otro lado, la autoridad consignó un encuentro de carácter presencial el 23 de abril de 2026 a las 15:00 horas, también en el piso 12 de Teatinos 120. En esta ocasión, la reunión se extendió por 30 minutos y contó con la participación de una delegación de la empresa Eastern Star Entertainment (nombre comercial de Jugabet), integrada por los abogados Sandra Kemp y Luis Laso, de la consultora Lake Consulting, junto a Nicholas Tymoshchuk y Marharyta Fedorovska.

En representación del Subsecretario de Hacienda, la conducción de la mesa estuvo a cargo de su jefe de gabinete, Eduardo Mundt Marín, y el asesor José Manuel Valdivieso.

“En esta audiencia la materia tratada fue: Proyecto de Ley que regula el desarrollo de las Plataformas de Apuestas en Línea”, detalló el acta.