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    Qué es el virus de los Andes, la cepa del hantavirus que puede transmitirse entre humanos

    La OMS confirmó que el contagio de hantavirus en el crucero MV Hondius fue de persona a persona. ¿Qué se sabe sobre estos casos? Aquí explicamos cómo se origina el contagio y los síntomas.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Qué es el virus de los Andes, la cepa del hantavirus que puede transmitirse entre humanos. Foto: Referencial. Tendencias / La Tercera

    Usualmente, los humanos se infectan con hantavirus después de haber estado en contacto con los excrementos de roedores infectados. No obstante, en el caso del crucero MV Hondius, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que el contagio se dio entre humanos.

    Se trata de una situación inusual, pero no desconocida: varios estudios de años anteriores evidencian la posibilidad de la transmisión del virus de persona a persona. Es una sola cepa la que logra hacer esto: el virus de los Andes (ANDV).

    Hasta ahora, en el crucero que partió de Argentina se registraron ocho casos de hantavirus: de ellos, tres fallecieron y uno está en cuidados intensivos.

    Esto es todo lo que debes saber sobre el hantavirus, y particularmente del virus de los Andes: cómo se transmite, síntomas, etc.

    Qué es el virus de los Andes, la cepa del hantavirus que puede transmitirse entre humanos Tendencias / La Tercera

    Qué es el virus de los Andes y cómo se contagia

    El virus de los Andes es una cepa del hantavirus inusual, pero altamente peligrosa. Su tasa de mortalidad es la más elevada entre las 38 especies reconocidas. Además, es la variante más predominante en Argentina, según los datos oficiales del país.

    Un estudio de 2020 explica que la infección de persona a persona se produce antes de que aparezcan los síntomas típicos o claros, y el período de incubación puede durar entre 9 y 40 días.

    Otra investigación encontró que el contagio entre humanos suele darse por el contacto directo y prolongado o cercano con personas sintomáticas. Es decir, la vía de infección es posiblemente a través de la inhalación de gotitas o viriones aerosolizados.

    Para explicarlo mejor: una persona debe haber estado en contacto con un roedor enfermo con el hantavirus (cepa virus de los Andes) y haberse enfermado. Entonces, la persona enferma con esta variante podría contagiar a otras personas secundarias.

    Este es el escenario que ocurrió en el crucero MV Hondius, según la OMS.

    Qué es el virus de los Andes, la cepa del hantavirus que puede transmitirse entre humanos. Foto: Oceanwide Expeditions.

    Cuáles son los síntomas del hantavirus

    Los hantavirus son los causantes del síndrome pulmonar por hantavirus (SPH).

    El SPH puede aparecer entre una y ocho semanas después de haber sido infectado, según explican desde Medline Plus. Sus síntomas son parecidos a los de la gripe. Entre ellos, están:

    • Escalofríos.
    • Fiebre.
    • Dolores musculares (muslos, caderas, hombros y espalda).

    Después de algunos días de “mejoría”, los pacientes comienzan a decaer nuevamente. Entonces, comienzan con estos otros síntomas:

    • Tos seca.
    • Sensación de indisposición (malestar general).
    • Diarrea.
    • Dolor de cabeza.
    • Náuseas y vómitos.
    • Dificultad respiratoria.

    Según las cifras estadounidenses, el 38% de los pacientes que tienen síntomas respiratorios pueden morir por la enfermedad.

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