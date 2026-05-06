Los reparos del alcalde Iglesias al gobierno: “Echo de menos más protagonismo en el tema de seguridad”

Combatir la seguridad fue una de las principales promesas de José Antonio Kast antes de llegar a la Presidencia, sin embargo, a casi dos meses de su arribo a La Moneda, el gobierno ha recibido críticas transversales por esta arista, sobre todo desde los municipios.

En entrevista con el programa de setraming Desde la Redacción de La Tercera, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, expresó sus reparos en la materia, asegurando que el gobierno estaría “al debe” en materia de seguridad.

“ Hecho de menos más protagonismo del tema de seguridad en el gobierno, tanto de la ministra ( Trinidad Steinert ), como más presencia. Un plan de seguridad, algo más claro de cuál es el plan. Pero también en cómo aparece, cuál es el desplante comunicacional político y las prioridades del gobierno”, sostuvo.

Incluso, el alcalde advirtió que de no haber resultados en la materia “la paciencia se va a agotar, y creo que eso va a golpear fuertemente a nuestro gobierno”.

Para Iglesias el “problema” no radica en los resultados, sino en el protagonismo que algunos ministros estarían teniendo, particularmente el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, quien a juicio del jefe comunal “ha tenido mucho más protagonismo” que la ministra Steinert.

“Me hace falta ver más a la ministra de Seguridad y menos al ministro de Hacienda. Creo que ese equilibrio muestra dónde están las propiedades del gobierno, quizás”, lanzó.

Ministra de seguridad, Trinidad Steinert. Dedvi Missene

Según Iglesias, “este protagonismo excesivo” de Jorge Quiroz “es poco entendible”. En ese sentido, se cuestionó “dónde se pone la ficha de parte del gobierno para la agenda pública”.

“Hecho de menos más protagonismo del tema de seguridad en el gobierno”. “ Yo creo que (el gobierno) está al debe en poner la seguridad como su primera prioridad (…) falta presencia y falta acelerar un poquito", sostuvo.

En esa línea, señaló que “falta que los ministerios sociales y los ministerios que influyen en la vida de las personas día a día tengan más protagonismo”.

“Echo de menos un Ministerio de Seguridad con más fuerza, con más presencia, con más preponderancia en la política del gobierno” , aseveró.

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