Grupo familiar: quiénes son los detenidos tras el operativo en Temucuicui por robo violento de vehículos

En un amplio operativo policial desarrollado durante la madrugada, Carabineros de la Zona Araucanía logró la detención de cinco personas en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía. El procedimiento contó con la participación coordinada de personal del GOPE, Control de Orden Público (COP) y unidades territoriales, en el marco de una investigación por diversos delitos de alta connotación.

La intervención se concretó alrededor de las 04:30 horas en el sector de Fundo Alaska con el registro en cuatro inmuebles, tres de ellos ubicados en la comunidad de Temucuicui -el último ingreso efectuado por la policía uniformada data de octubre de 2023- y uno en el radio urbano de la comuna. En el operativo también participaron vehículos blindados institucionales, destacando uno de ellos que lleva el nombre del suboficial mayor Misael Vidal, uno de los tres uniformados muertos en abril de 2024 tras una emboscada en el sector de Antiquina.

Como resultado del operativo, se logró la detención de tres personas vinculadas a órdenes de detención vigentes por delitos como robo con violencia, atentados contra la autoridad, incendio, disparos injustificados y receptación. Asimismo, otras dos personas fueron detenidas en situación de flagrancia por infracción a la Ley 20.000 de drogas.

Los tres detenidos por órdenes de detención vigentes son:

Aliwenko Queipul Huenchullan (18): sindicado como uno de los principales integrantes de la organización y enfrenta cargos por robo con intimidación y/o violencia reiterado, incendio y disparos injustificados.

Tiene un hermano gemelo, Aukaman Queipul Huenchullán (18), quien está imputado por los mismo delitos pero habría escapado junto a su pareja Nayadeth Millanao Millape (19), imputada por atentado contra la autoridad, hurto y receptación reiterada de vehículo motorizado.

Rosa Delia Huenchullan Queipul (45): madre de los gemelos e imputada por receptación reiterada de vehículos motorizados.

Luis Patricio Queipul Hueiquil (55): imputado también por receptación tras haber permitido ocultar vehículos robados en el terreno familiar.

Los otros dos detenidos fueron aprehendidas en flagrancia por poseer plantaciones de marihuana al interior de la comunidad.

De acuerdo al general Cristian Mansilla, Jefe de Zona de Control de Orden Público e Intervención Sur, durante el procedimiento se incautaron diversas evidencias de interés criminalístico, entre ellas vestimenta asociada a los delitos investigados, teléfonos celulares, chalecos antibala y sustancias ilícitas, estas últimas en proceso de confirmación.

Los detenidos serán puestos a disposición del Tribunal de Collipulli.