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    Gobierno destaca operativo en Temucuicui y apunta que “es una demostración que el Estado cumple su labor en todo el territorio nacional”

    El operativo realizado en horas de la madrugada dejó a cinco personas detenidas. "Como Gobierno no aceptaremos que existan territorios vedados", sostuvo el ministro del Interior.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Operativo en Temucuicui.

    Durante la mañana de este miércoles, desde el Gobierno destacaron el operativo realizado en horas de la madrugada en Temucuicui, en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía, apuntando que “es una demostración de que el Estado cumple su labor en todo el territorio nacional”.

    Según señaló el Ministro del Interior, Claudio Alvarado, “este operativo reafirma que el Estado de Chile está presente en todo el territorio nacional y que el Estado de Derecho no es negociable”, añadiendo que “este trabajo no es fruto de una decisión aislada, sino de un trabajo consistente y silencioso de reafirmación del Estado de Derecho”.

    “Como Gobierno no aceptaremos que existan territorios vedados y, más pronto que tarde, vamos a encontrar a todos los prófugos de la justicia y los pondremos a disposición de los tribunales como corresponde”, expresó el titular de Interior.

    En la ocasión, además, se refirió a las críticas por el estado de excepción en la Macrozona Sur, señalando que “acciones como esta demuestran claramente su efectividad”.

    Asimismo, apuntó que “lo que se está haciendo es precisamente una planificación interna que está dando sus frutos y sus resultados dentro del marco institucional vigente”.

    Por su parte, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió al operativo que terminó con cinco personas detenidas, señalando que aunque no existen funcionarios policiales lesionados, hubieron disparos e impactos balísticos en los vehículos blindados policiales.

    “Esto es una demostración que el Estado cumple su labor en todo el territorio nacional y obedece a estrategias coordinadas por el Ministerio de Seguridad”, añadió Steinert.

    En la misma línea, el ministro de Defensa, Fernando Barros, también destacó el operativo a la vez que señaló que “aquí se están desarrollando acciones de manera muy significativa, muy bien estructuradas”.

    Más sobre:TemucuicuiOperativoGobiernoCarabinerosSeguridadInterior

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