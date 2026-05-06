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    Antonia Orellana: “Hay un límite en por cuánto se puede extender la justificación de ‘es culpa del gobierno anterior’”

    La exministra de la Mujer y Equidad de Género aseguró en el programa de streaming de La Tercera, que el Ejecutivo ha sido "un poco víctima de su propia declaración de emergencia". Acusó, además, un trasfondo ideológico en la megarreforma de La Moneda: "Pasó Milton Friedman y les dijo ultrones", ironizó.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Antonia Orellana. Foto: Pedro Rodríguez. 04-05-2026. PEDRO RODRIGUEZ

    “Cuando uno dice (...) que viene listo para solucionar todo en 90 días, es un poco contradictorio estar diciendo no, es que ahora no podemos porque tenemos que evaluar”, dice la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, al analizar los dos meses de gobierno de José Antonio Kast, asegurando que el Ejecutivo “es un poco víctima de su propia declaración de emergencia”.

    Entrevistada en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, por la editora general, Gloria Faúndez, y el periodista y conductor Rodrigo Álvarez, criticó con dureza también la megarreforma del Ejecutivo.

    ¿Han tenido coordinación como exministros del expresidente Boric?

    Estamos en contacto como corresponde a cualquier grupo humano que estuvo bajo un trabajo intenso y leal durante cuatro años (...) A propósito también de algunas cuestiones que hay que responder, de dudas respecto a preguntas que nos hacen y comentando a veces coyunturas.

    ¿Ve con preocupación cómo se ha producido la instalación del Presidente Kast?

    Sí, creo que hay un límite en por cuánto se puede extender la justificación de ‘es culpa del gobierno anterior’, o ‘nos heredaron esta crisis’.

    ¿Por cuánto?

    Creo que eso ya está. Cuando asumí una de las primeras cuestiones que tuvimos que enfrentar fue el cierre del centro de atención de Puente Alto, que era financiado por el gobierno regional y las autoridades previas no se habían preocupado, o no lo habían logrado, ingresar al presupuesto corriente. Tuve que enfrentarme al alcalde Codina, hoy delegado, porque íbamos a cerrar un dispositivo para el cual no había recursos para pagar los sueldos. Desafío a que busquen una cuña en la que yo culpo a la exministra Zalaquett.

    ¿Cree que el gobierno ha abusado del recurso de echarle la culpa a la administración anterior?

    Sí, yo creo que evidentemente también eso tiene un techo en la opinión pública, como muestran las encuestas Criteria y Cadem, donde el argumento del ‘Estado en crisis’ no solamente es reprendido por la contralora general de la República, sino que también tiene poca validación en la ciudadanía.

    Cuando uno ve cifras como el desempleo femenino, que vuelve a los dos dígitos, ¿no hay elementos suficientes para que el gobierno diga esto hay que cambiarlo?

    La pregunta es: ¿Qué se está haciendo respecto al desempleo femenino?

    ¿Qué ve usted que se está haciendo?

    La verdad no lo veo, porque en sala cuna dijeron ‘dennos un mes’, y ya pasó y creo que es (el gobierno) un poco víctima de su propia declaración de emergencia, porque cuando uno dice que está en emergencia y que viene listo para solucionar todo en 90 días, es un poco contradictorio estar diciendo no, es que ahora no podemos porque tenemos que evaluar. Si estabas tan en emergencia y tenías todo listo para solucionar en 90 días, quiere decir que estabas listo y dispuesto para la tarea, pero parece que se les arrancó el taco de salida (como) en el atletismo.

    En materia de seguridad, ¿ha visto algo positivo?

    La verdad es que no mucho. Veo que en las presentaciones del Ejecutivo en la Comisión de Seguridad no se ha propuesto una agenda legislativa importante. Se ha desmontado el equipo de inteligencia de datos que permitió estar teniendo los operativos que hoy existen. La ministra Steinert dice dennos una oportunidad, pero eso es bastante contradictorio. Tú estabas anunciando que iba a haber un efecto casi mágico de salida de migrantes irregulares por el mismo ejercicio de asumir el poder, y hoy estamos esperando qué.

    ¿Está porque se apoye la idea de legislar la megarreforma?

    No he tenido la oportunidad de discutirlo con la bancada, así que estoy abierta a escuchar su argumento.

    Hay un tema de principio, que tiene que ver con sentarse a debatir.

    Ahí hay varias cuestiones. De partida, esta estrategia que tiene siempre el gobierno de dejarle como unas miguitas de Hansel y Gretel a su sector más pinochetista al ponerle proyecto de ‘Reconstrucción Nacional. Hay un guiñito ahí a su base fiel pinochetista...

    Le gusta mirar bajo el agua...

    No, yo creo que es una reminiscencia histórica (...) Uno de los puntos más esenciales de esto está en la norma de invariabilidad tributaria y en el Fondo Común Municipal. Ahí va a ser fundamental la posición de los alcaldes. Me pregunto por qué la Asociación Chilena de Municipios está tan callada, siendo que van a ser los principales afectados.

    ¿Encuentra, entonces, que la megarreforma es un proyecto ideológico?

    O sea, pasó Milton Friedman y les dijo ultrones. Lo digo en positivo: es el proyecto más ideológico que se ha visto desde los dos proyectos constitucionales y “El Ladrillo” de la dictadura.

    ¿Cuál es la contraoferta de la oposición?

    Ha habido planteamientos respecto a, por ejemplo, dividir el proyecto para no afectar el proceso de reconstrucción.

    Si se divide lo de reconstrucción con lo tributario, ¿van a estar disponibles para la idea de legislar?

    Creo que eso es una discusión que es interesante y que viabilizaría, por ejemplo, el que se pueda discutir.

    Hay un diagnóstico común de que el país tiene que crecer. ¿Cuál es la receta de ustedes?

    Creo que va por varios lados. Hay posibilidad de llegar a acuerdos respecto a la regulación ambiental, siempre que eso no signifique retroceder en los estándares (...) Trabajar para poder conversar respecto a medidas que sean transitorias y no una invariabilidad tributaria a 25 años respecto al financiamiento de la reconstrucción (...) Pero hay que estar disponibles también y ese tango se baila de a dos.

    Más sobre:Desde la RedacciónAntonia OrellanaFrente AmplioMegarreformaGobiernoJosé Antonio KastMilton Friedman

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