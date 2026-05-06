Matthei cuestiona megaproyecto de Kast y afirma que votaría en contra de la eliminación de la franquicia Sence y de contribuciones

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó este martes la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, apuntando especialmente al costo y efectividad de algunas de sus medidas.

En su debut como panelista en radio Pauta, la exministra del Trabajo cuestionó el incentivo al empleo contemplado en el proyecto, al que calificó como ineficaz. “Es extremadamente caro y no va a lograr absolutamente nada en materia de empleo (…) es totalmente inútil”, afirmó.

En esa línea, advirtió que el país enfrenta problemas económicos relevantes, pero descartó diagnósticos más extremos. “Chile tiene problemas (…) pero de ahí a decir que el país está destruido, no. No nos podemos comparar con los 70 o los 80”, sostuvo, criticando además el tono del debate político: “Cuando todo lo extremas, lo polarizas, el país no avanza”.

Críticas a medidas clave del proyecto

Matthei centró sus cuestionamientos en la eliminación de la franquicia del Sence, iniciativa que —según señaló— implicaría un alto costo fiscal sin impacto en el empleo.“Esa propuesta (…) cuesta US$1.400 millones al año, una brutalidad. Con eso podrías bajar casi tres puntos de la tasa de impuestos”, afirmó, agregando que la medida “no va a generar ningún puesto de empleo adicional”.

En esa línea, fue enfática: “Esa propuesta es muy requetecontra mala. Yo la votaría en contra de todos modos”.Asimismo, criticó la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años, señalando que la medida es contradictoria en el actual contexto económico. “Me parece un contrasentido absoluto”, afirmó.

La exalcaldesa también puso en duda los mecanismos de compensación a los municipios, advirtiendo que la rebaja afectaría los recursos del Fondo Común Municipal. “Que no vengan a decir que te van a devolver la plata, porque no la van a devolver”, sostuvo.

Respaldo parcial a rebaja de impuestos

Pese a sus reparos, Matthei valoró algunos aspectos de la iniciativa, como la rebaja del impuesto de primera categoría desde 27% a 23%, señalando que su sector ya impulsaba una reducción de ese tipo.“Nosotros lo teníamos en un año, bajar de frentón”, afirmó, estimando su costo en torno a US$1.400 millones.