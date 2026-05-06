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    Tras cita con Poduje: Kast confirma respaldo a ministro de Vivienda y llama a su gabinete a armonizar las distintas miradas

    En el marco de un encuentro ciudadano en Puerto Montt, el mandatario abordó el reciente cruce entre el titular de Vivienda y su par de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot.

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    Alonso Aranda
    Iván Poduje y José Antonio Kast. (Foto: Aton) RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast confirmó esta noche su respaldo al ministro de Vivienda, Iván Poduje, tras las críticas emitidas por el titular de la Segpres, José García Ruminot, y afirmó que llamó a su gabinete a “armonizar” las distintas miradas para avanzar en su proyecto para el país.

    Cabe recordar que luego de que Poduje protagonizara la noche del domingo una nueva polémica, al enfrascarse en una discusión con parlamentarios de la Región del Biobío durante una cita para abordar la paralización de obras asociadas a la empresa Tapusa, García Ruminot reconoció incomidad por los episodios protagonizados por el titular del Minvu y realizó un llamado al orden.

    Y esta noche, durante un diálogo ciudadano sostenido en Puerto Montt, en el marco de la iniciativa “Presidente Presente”, Kast fue consultado por la reunión que sostuvo esta jornada con el ministro Poduje, tras lo cual comenzó señalando que “todos los ministros cuentan con el respaldo del Presidente de la República”.

    En concreto, sobre la polémica el jefe de Estado indicó que “pueden haber distintas miradas dentro de un gabinete y eso enriquece la construcción de lo que estamos haciendo. El ministro Poduje ve la realidad de lo que hablamos acá. El ministro García Ruminot ve la realidad del Congreso”.

    “Y no es que haya una contraposición”, agregó el Presidente Kast. “El ministro García Ruminot participó por bastantes años en todo el debate presupuestario. Tiene un conocimiento acabado de cómo se lleva adelante la legislación. Ve un aspecto. El ministro Poduje ve otro aspecto. Y eso es complementario”.

    “Lo que yo le he planteado al Gabinete es que tenemos que ir armonizando esas distintas miradas para recuperar Chile”, relevó el mandatario.

    Respecto de las críticas parlamentarias, Kast indicó que ante estas distintas miradas, “se producen discusiones, sí, legítimas, porque muchos de los parlamentarios no votaron por esta línea política”, y que el contenido de algunos proyectos “hace que algunos se opongan de una manera determinada”.

    Por esto, aunque reconoció que las palabras de Poduje pueden haber causado malestar a algún parlamentario, afirmó que “no hay intención de denostar a nadie. Hay una angustia también de ver cómo avanzamos, cómo solucionamos los problemas económicos para poder reconstruir las viviendas”.

    Más sobre:GobiernoKastPodujeGarcía Ruminot

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