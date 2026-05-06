Se comprime aún más el grupo de la UC: Barcelona sorprende y vence a Boca Juniors en la Copa Libertadores. Foto: @barcelonasc

El grupo de Universidad Católica en la Copa Libertadores se aprieta más de lo esperado. La sorpresiva victoria de Barcelona por 1-0 sobre Boca Juniors significa que la UC se mantiene como líder, con los mismos seis puntos con el combinado xeneize y Cruzeiro, pero ahora los ecuatorianos entran en la pelea con sus primeras tres unidades.

En Guayaquil, el encuentro estuvo marcado por la tensión. Hubo dos expulsiones, una en cada equipo. Santiago Ascacíbar en Boca y a Milton Céliz en Barcelona. Ese contexto favoreció el trámite que proponía el local, con menos ritmo, más disputa y espacios para el error.

Ese guion terminó inclinando la balanza en el minuto 73. Un contraataque bien ejecutado, comandado por Jhonny Quiñónez, terminó en los pies de Héctor Villalba, quien definió con un remate bajo y ajustado, con el que superó al arquero Javier García, quien reemplazó en el premier tiempo al lesionado Leandro Brey.

GOL DO BARCELONA SC!!



⚽️HECTOR VILLALBA I BARCELONA SC 1 X 0 BOCA JUNIORS pic.twitter.com/c1rx7FSzS8 — 2D (@2Dfut) May 6, 2026

Para la UC, el resultado tiene una doble lectura. En lo inmediato, mantiene la cima del grupo, lo que refuerza su campaña. Sin embargo, que Barcelona entre en la disputa elimina cualquier margen de error.

El grupo, que parecía encaminarse a una disputa entre tres, ahora suma un cuarto actor en un contexto equilibrado.

La tabla hoy se explica por detalles finos. Universidad Católica lidera por criterios de desempate, principalmente los goles convertidos en los duelos directos, un aspecto que puede resultar decisivo en la recta final. El duelo de este miércoles ante Cruzeiro en el Claro Arena asoma como clave: un triunfo estudiantil puede encaminar la clasificación a octavos de final. En la jornada siguiente reciben al crecido Barcelona.