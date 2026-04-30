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    ¿Por qué la UC es líder en su grupo? El criterio de la Conmebol que favorece a Universidad Católica en la Copa Libertadores

    El equipo de Daniel Garnero venció a Barcelona de Guayaquil y se encumbra en el certamen continental. El nuevo criterio del organismo internacional los deja por encima de Boca Juniors y Cruzeiro.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿Por qué la UC es líder en su grupo? El criterio de la Conmebol que favorece a Universidad Católica en la Copa Libertadores. ADRIAN NUQUES/API/PHOTOSPORT

    Universidad Católica encabeza el Grupo D de la Copa Libertadores. El elenco cruzado es líder con seis unidades en tres partidos. Este jueves venció por 2-1 a Barcelona en Guayaquil. Tiene los mismos puntos que Boca Juniors y Cruzeiro, pero son líderes por la aplicación de los nuevos criterios de desempate establecidos por la Conmebol para esta edición.

    Entre la UC, los xeneizes y el cuadro brasileño ellos existe igualdad en los dos primeros criterios: puntaje total y resultados en enfrentamientos directos. También comparten la misma diferencia de goles en los duelos entre sí.

    Ante esa paridad, se aplica el tercer criterio. El de mayor cantidad de goles a favor en los partidos disputados entre los equipos involucrados. En ese apartado, Universidad Católica suma tres tantos (dos frente a Cruzeiro y uno ante Boca), superando a sus rivales y quedándose con el primer lugar del grupo.

    El segundo puesto corresponde a Boca Juniors, mientras que Cruzeiro queda tercero. Esta diferencia se define por el cuarto criterio de desempate: la mayor diferencia de goles en el total de los partidos del grupo entre los equipos igualados.

    Clemente Montes fue una de las figuras de la UC.

    Escenario abierto

    El contexto mantiene abierta la definición del grupo. En la próxima fecha, la UC recibirá a Cruzeiro en el Claro Arena. Un empate no altera la ventaja en el enfrentamiento directo ante los brasileños, lo que puede resultar relevante en la resolución final de las posiciones.

    En paralelo, Boca Juniors debe visitar a Barcelona de Ecuador y luego recibir a Cruzeiro. Por su parte, el equipo chileno, luego de enfrentar a Cruzeiro, recibirá a Barcelona en Santiago en la penúltima jornada y finalizará su participación ante Boca en Buenos Aires.

    Con seis puntos de ventaja sobre Barcelona, Universidad Católica queda en posición de en la próxima fecha asegurar, al menos, el tercer lugar del grupo, que otorga un cupo a la Copa Sudamericana. Sin embargo, en San Carlos de Apoquindo apuntan a que la meta es meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores.

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