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    Quién es Paloma Norambuena, la elegida de Mosa para cumplir con el cupo femenino en el directorio de Blanco y Negro

    La abogada vuelve a la mesa de Blanco y Negro, que ya había integrado entre 2017 y 2018.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Paloma Norambuena, nueva directora de Blanco y Negro.

    Aníbal Mosa guardó sus cartas hasta última hora. El presidente de Blanco y Negro debía adoptar una decisión crucial. Después del acuerdo con el denominado Bloque Vial para que le vendiera todas sus acciones, el timonel albo tenía que conformar la nueva mesa. Ahora, con seis directores afines. Dos estaban claros: Eduardo Loyola y su sobrino Aziz. Las otras se mantuvieron en estricta reserva.

    El puertomontino optó por nombres potentes. Volvió a llamar a Paul Fontaine, convocó a Nicolás Monckeberg, exministro de la administración de Sebastián Piñera, y llamó Jaime Pizarro quien, hasta hace un par de semanas lideró el ministerio del Deporte en el gobierno de Gabriel Boric. La última carta debía responder a la exigencia de la presencia femenina en la mesa. El sureño optó por Paloma Norambuena. Los representantes del Club Social y Deportivo Colo Colo serán Edmundo Valladares y Edison Marchant.

    Quién es Paloma Norambuena, la elegida de Mosa para cumplir con el cupo femenino en el directorio de Blanco y Negro

    Norambuena es abogada. Se tituló en la Universidad de Chile y realizó un diplomado en Responsabilidad Civil en la Universidad Diego Portales. Hasta hace poco se desempeñó en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Fue jefa de la Unidad de Seguimiento y Control de la División de Estudios y del Departamento de Eventos Masivos, de la División de Seguridad Privada. Anteriormente, había ejercido el mismo cargo en la Unidad de Transparencia de la misma entidad.

    Anteriormente, había estado vinculada a la Corporación Santiago 2023, que estuvo a cargo de la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. “Abogada del departamento jurídico y asesora de gabinete, para gestionar legal y técnicamente recintos deportivos, medidas de seguridad y requerimientos regulatorios de las entidades públicas. El cargo finaliza una vez completados los Juegos Panamericanos”, consigna su perfil en Linkedin a modo de descripción de su función.

    Sin embargo, lo que más resalta es una ocupación que está ligada estrechamente a su profundo vínculo con el club albo: entre enero de 2017 y marzo de 2018, ya había sido directora de Blanco y Negro. Ocupó uno de los dos asientos con que cuenta el Club Social y Deportivo Colo Colo en la concesionaria.

    Aníbal Mosa y Edmundo Valladares (Foto: Photosport)

    Renunció lanzando fuertes dardos a Fernando Monsalve, entonces presidente de la corporación. Habló de “conductas inapropiadas y poco profesionales”. “La última conducta de este tipo, y que además fue sumamente pública, fue que el Presidente del CSD (a pretexto de tener que conversar temas pendientes con el Presidente de la Concesionaria), viajó en un chárter oficial de Blanco y Negro a una concentración del primer equipo en Calama y al posterior viaje a La Paz. ¿De verdad no les llama la atención que, encontrándonos demandados por Leonidas Vial por algo así como mantener ‘relaciones muy estrechas’ entre el CSD y Blanco y Negro, Fernando Monsalve no debería siquiera exponerse a un viaje en conjunto con Aníbal Mosa? ¿De verdad no les parece cuestionable que el presidente del club viaje financiado por Blanco y Negro, justamente para negociar un acuerdo sobre un litigio pendiente con ellos?”, expresó.

    “Lo cierto es que estas conductas son toleradas porque son reiteradas y son consideradas algo así como parte de la personalidad excéntrica del presidente del CSD, algo así como payasadas inocuas. Es nuestro propio Sebastián Piñera”, agregó.

    Esa vez, el CSyD Colo Colo contratacó mediante un comunicado, en el que precisa que había solicitado las renuncias de Norambuena y Pablo Acchiardi. “”Esta definición se enmarca en el pleno derecho que tiene el directorio nacional del club para determinar las personas y formas más adecuadas para relacionarse con la concesionaria“, decía el escrito. “Lamentamos profundamente que nuestra exdirectora designada en la S.A. haya presentado su renuncia antes de la fecha solicitada”, agregaba.

    Más sobre:Colo ColoPaloma NorambuenaAníbal MosaMosaFútbolFútbol Nacional

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