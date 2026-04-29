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    Club Social y Deportivo Colo Colo apuesta por Edmundo Valladares y Edison Marchant para el directorio de Blanco y Negro

    Ambos dirigentes condujeron la concesionaria en 2021 y 2022. En esta ocasión deberán hacer contrapeso a la mayoría que tendrá Aníbal Mosa.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Edison Marchant y Edmundo Valladares condujeron a Blanco y Negro entre 2021 y 2022. Foto: Archivo.

    A las 10.03 horas, Aníbal Mosa dio inicio a la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, donde se definirá al nuevo directorio de la concesionaria en medio de la OPA lanzada por el empresario puertomontino para quedarse con el control de la sociedad anónima que administra a Colo Colo.

    Luego de entonar el himno, el presidente pidió un minuto de silencio por el fallecido director Carlos Cortés, representante del Bloque Vial-Ruiz Tagle, quien murió en febrero pasado.

    Mientras a esta hora sigue siendo una incógnita quiénes serán los directores que ocuparán las vacantes de Cortés y de Alfredo Stöhwing, Diego González y Ángel Maulén, quienes decidieron no presentarse, el Club Social y Deportivo Colo Colo ya decidió los nombres de sus dos representantes.

    Dos históricos

    De este modo, el CSyD eligió a dos históricos de la corporación: su actual timonel Edmundo Valladares y Edison Marchant, quienes regresan a la concesionaria. Ambos encabezaron ByN, como presidente y vicepresidente entre 2021 y 2022, respectivamente. En aquella ocasión, se impusieron con los votos del Bloque Vial, en un momento en que Colo Colo vivía una profunda crisis tras salvar la categoría en un inédito partido por la permanencia ante Universidad de Concepción en Talca.

    Eso sí, en esta oportunidad el panorama es distinto, porque Mosa tiene un acuerdo para adquirir las acciones de sus históricos rivales, por lo que ya no necesitará del voto del Club Social para tomar decisiones respecto de la institución, salvo en los temas relacionados con el estadio, donde la corporación debe dar la autorización para cualquier cambio que se lleve a cabo.

    Más sobre:FútbolClub Social y Deportivo Colo ColoBlanco y NegroColo ColoAníbal MosaFútbol ChilenoFútbol NacionalEdmundo ValladaresEdison Marchant

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