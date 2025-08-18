El CSD Colo Colo alza la voz por fallida reunión para definir salida de Almirón: “Es gravísimo no entender la urgencia”

Jorge Almirón no seguirá siendo el técnico de Colo Colo. De hecho, ya ni siquiera está cumpliendo con las obligaciones que estipula su contrato. Hay un acuerdo entre el DT y la dirigencia alba para interrumpir sus labores, a la espera de que se afine los términos económicos de la salida del entrenador argentino. Ambas partes entienden que la desvinculación es el mejor camino. El plan de emergencia está en marcha.

De hecho, Aníbal Mosa pretendió acelerar la discusión y citó al directorio para zanjar la discusión. Sin embargo, el bloque Vial, que después de la abrupta caída ante la UC abrió la puerta de salida para el técnico, al que meses antes había sostenido, no llegó a la cita. Formalmente, la materia se tendrá que discutir este martes, a las 14 horas.

El Club Social y Deportivo Colo Colo alza la voz por fallida reunión para definir salida de Almirón

El Club Social y Deportivo Colo Colo, la tercera pata de una mesa que casi siempre cuesta afirmar, fustigó la ausencia. Edison Marchant, quien representa a la corporación en Blanco y Negro, no vaciló en manifestar una enérgica postura. "Es gravísimo no entender la urgencia del momento. No se logró el quórum para una sesión extraordinaria que es fundamental para el futuro de Colo Colo. El compromiso con nuestra gente merece que se actúe con la máxima seriedad. Nosotros desde el Club Social y Deportivo Colo Colo seguiremos trabajando", expresó.

Edison Marchant. (Foto: Comunicaciones CSD Colo Colo)

“Hoy no tuvimos unanimidad para poder sesionar de forma extraordinaria. Estuvimos todo el fin de semana intentando comunicarnos con todos los directores para, justamente, transmitir la urgencia, en tomar una decisión. Hicimos todos los esfuerzos y no obtuvimos respuesta, así que estamos en la situación actual, que es muy comprometedora futbolísticamente y, también, muy preocupante de cara a los partidos que vienen”, amplió en una declaración oficial.

“Tenemos solamente un microciclo de cuatro días de aquí al próximo partido, lo cual es muy poco entendiendo que podría haber cambio de dirección técnica. Desde el Club Social y Deportivo Colo Colo, estamos a plena disposición para poder seguir trabajando y, sobre todo, para poner a la institución por delante. Vamos a segur empujando para que las decisiones de Colo Colo siempre se tomen pensando en el desarrollo integral del club”, puntualizó.