SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Representante de Almirón confirma la partida del DT de Colo Colo: “Hay que asimilarlo”

El entrenador se va del Cacique en medio de un año turbulento, marcado por la crisis deportiva e institucional.

Por 
Christian González
Vicente González
 
Lucas Mujica
Representante de Almirón confirma la partida del DT de Colo Colo: “Hay que asimilarlo”. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Se acabó la era de Jorge Almirón como entrenador de Colo Colo. La goleada por 4-1 que le propinó Universidad Católica, en el estadio Monumental, sentenció el proceso del director técnico en la banca del Cacique.

Pablo Del Río, representante del DT, dio a conocer el acuerdo. “Con el presidente decidimos dar por terminado el proceso, todo lo demás no será problema y es una formalidad. Queremos lo mejor para Colo Colo, vivimos momentos muy lindos y quizás esto sirva para descomprimir la situación y volver a empezar”, dijo a El Deportivo.

Almirón se va de Colo Colo tras meses para el olvido. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

El agente lamentó los términos de la salida del estratega. “La verdad que por como se brindaron y como trabajaron tanto cuerpo técnico como jugadores el ciclo no merecía terminar así, pero el fútbol tiene estas cosas. Hay que asimilarlo”, comentó a este medio.

Almirón se despide de los albos con paupérrimos números en 2025: 10 victorias, 10 empates y 12 caídas, lo que deja al Cacique en la octava casilla con apenas 27 puntos. Ahora, si se contabiliza lo hecho en 2024, año donde supo levantar la estrella 34 del club y en el que llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores, el DT acumula 39 triunfos, 23 igualdades y 21 derrotas, en 84 partidos totales (55% de rendimiento).

Seguido de lo anterior, los últimos turbulentos meses del argentino también estuvieron marcados por la fallida negociación con Blanco y Negro para sacarlo del cargo y por las constantes expulsiones en el Torneo Nacional.

El transandino no pudo encontrarle la vuelta a un complejo año del centenario. La bochornosa eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, sumada a las mismas decepciones en la Liga de Primera y la Copa Chile, terminaron por hundir al estratega que lideraba la plantilla más millonaria en la historia del fútbol chileno

Lee también:

Más sobre:FútbolColo ColoJorge AlmirónBlanco y NegroLiga de PrimeraAníbal Mosa

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Netanyahu rechaza propuesta a la baja de Hamas y exige una liberación total de rehenes

Así fue la detención de Alberto Carlos Mejía, el sicario del “Rey de Meiggs”

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Una cápsula del tiempo: los documentos olvidados de los corazones de los Héroes de la Concepción

Fabiana Cantilo: “Si fuera la cantante más importante del rock argentino, tendría más plata”

Quilapayún sin barbas y sin ponchos: el íntimo ensayo de la Cantata Santa María de Iquique con voz de mujer

Lo más leído

1.
En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

2.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

3.
Paracaidista no activó su equipo y fallece tras caer en la vía pública en Pichilemu

Paracaidista no activó su equipo y fallece tras caer en la vía pública en Pichilemu

4.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

5.
David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos que se fugó desde la cárcel de Valparaíso

David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos que se fugó desde la cárcel de Valparaíso

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Tras meses de espera: este es el esperado comercial que Dua Lipa grabó en Chile

Tras meses de espera: este es el esperado comercial que Dua Lipa grabó en Chile

Captan impactante incendio de un bus Red en avenida Los Leones

Captan impactante incendio de un bus Red en avenida Los Leones

Niño soñaba con ser recolector de basura en Los Ángeles: cumplieron su sueño por un día

Niño soñaba con ser recolector de basura en Los Ángeles: cumplieron su sueño por un día

Servicios

Las razones que explican que el 20 de agosto sólo sea feriado en dos comunas del país

Las razones que explican que el 20 de agosto sólo sea feriado en dos comunas del país

A qué hora y dónde ve a Colo Colo vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ve a Colo Colo vs. Universidad Católica por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Capturan en Colombia a Alberto Carlos Mejía, el sicario del “Rey de Meiggs”
Chile

Capturan en Colombia a Alberto Carlos Mejía, el sicario del “Rey de Meiggs”

Adolescente queda privado de libertad por homicidio frustrado afuera de colegio en Alto Hospicio

Elecciones 2025: se inscriben cuatro pactos parlamentarios y se empieza a definir la papeleta presidencial

Evaluación ambiental: el desafío de acelerar proyectos sin relajar la protección del medio ambiente
Negocios

Evaluación ambiental: el desafío de acelerar proyectos sin relajar la protección del medio ambiente

¿Vía decreto o vía legal?: El camino de las propuestas económicas presidenciales

Un ex ejecutivo del Citi y ex autoridad delinea las propuestas de Kast para el mercado de capitales

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas
Tendencias

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas

La historia del hombre que sobrevivió solo con su gato en la Patagonia chilena

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

Representante de Almirón confirma la partida del DT de Colo Colo: “Hay que asimilarlo”
El Deportivo

Representante de Almirón confirma la partida del DT de Colo Colo: “Hay que asimilarlo”

Aníbal Mosa aborda la inminente salida de Jorge Almirón y da luces del plan de Colo Colo para afrontar la parte final del año

Nicolás Castillo reaparece para burlarse de Colo Colo tras la goleada de la UC

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”
Cultura y entretención

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Una cápsula del tiempo: los documentos olvidados de los corazones de los Héroes de la Concepción

Fabiana Cantilo: “Si fuera la cantante más importante del rock argentino, tendría más plata”

Netanyahu rechaza propuesta a la baja de Hamas y exige una liberación total de rehenes
Mundo

Netanyahu rechaza propuesta a la baja de Hamas y exige una liberación total de rehenes

Así fue la detención de Alberto Carlos Mejía, el sicario del “Rey de Meiggs”

Tras fallida cumbre de Alaska: Trump le dice a Zelensky que Putin quería más territorio ucraniano

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot