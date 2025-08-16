Representante de Almirón confirma la partida del DT de Colo Colo: “Hay que asimilarlo”

Se acabó la era de Jorge Almirón como entrenador de Colo Colo. La goleada por 4-1 que le propinó Universidad Católica, en el estadio Monumental, sentenció el proceso del director técnico en la banca del Cacique.

Pablo Del Río, representante del DT, dio a conocer el acuerdo. “Con el presidente decidimos dar por terminado el proceso, todo lo demás no será problema y es una formalidad. Queremos lo mejor para Colo Colo, vivimos momentos muy lindos y quizás esto sirva para descomprimir la situación y volver a empezar”, dijo a El Deportivo.

Almirón se va de Colo Colo tras meses para el olvido. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

El agente lamentó los términos de la salida del estratega. “La verdad que por como se brindaron y como trabajaron tanto cuerpo técnico como jugadores el ciclo no merecía terminar así, pero el fútbol tiene estas cosas. Hay que asimilarlo”, comentó a este medio.

Almirón se despide de los albos con paupérrimos números en 2025: 10 victorias, 10 empates y 12 caídas, lo que deja al Cacique en la octava casilla con apenas 27 puntos. Ahora, si se contabiliza lo hecho en 2024, año donde supo levantar la estrella 34 del club y en el que llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores, el DT acumula 39 triunfos, 23 igualdades y 21 derrotas, en 84 partidos totales (55% de rendimiento).

Seguido de lo anterior, los últimos turbulentos meses del argentino también estuvieron marcados por la fallida negociación con Blanco y Negro para sacarlo del cargo y por las constantes expulsiones en el Torneo Nacional.

El transandino no pudo encontrarle la vuelta a un complejo año del centenario. La bochornosa eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, sumada a las mismas decepciones en la Liga de Primera y la Copa Chile, terminaron por hundir al estratega que lideraba la plantilla más millonaria en la historia del fútbol chileno