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    Investigan homicidio en Pedro Aguirre Cerda: víctima habría recibido al menos siete disparos

    La PDI y el equipo ECOH de la Fiscalía efectúan las diligencias para esclarecer el hecho, en que también una segunda persona habría resultado herida por impacto de bala.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un homicidio consumado dejó un ataque armado registrado la noche de este martes en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana.

    De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 21.30 horas en cercanías de calle Fraternal, cuando la víctima, que se desplazaba por la vía pública, habría sido abordada por desconocidos que abrieron fuego en su contra.

    Según datos primigenios del hecho, el hombre habría recibido al menos siete impactos de bala en distintas partes del cuerpo, lesiones que le provocaron la muerte en el mismo lugar.

    En medio del ataque, además, una segunda persona habría resultado herida por un disparo en una pierna. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota se desconoce su ubicación y estado de salud.

    Tras el crimen, personal policial aisló el sitio del suceso, donde se habría encontrado evidencia balística que será sometida a peritajes para determinar la dinámica del crimen e identificar a los responsables.

    Por instrucción del Ministerio Público, hasta el lugar concurrieron detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI junto al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, quienes realizan diligencias investigativas, levantamiento de cámaras de seguridad y empadronamiento de eventuales testigos.

    Hasta ahora no se ha informado sobre detenidos ni sobre las circunstancias que originaron el ataque, mientras la investigación continúa en desarrollo.

    Más sobre:PolicialHomicidioPedro Aguirre CerdaAtaque armadoPDIFiscalía ECOHNacional

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