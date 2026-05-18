SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Con votos en contra del PC y FA: Senado aprueba en general “Escuelas Protegidas” y este martes se vota en particular

    Una vez que pase por la Cámara Alta, el proyecto pasará a su discusión en la Cámara de Diputados.

    Por 
    Daniela Silva
     
    Javiera Arriaza
    Foto: Andres Perez Andres Perez

    Por 24 votos a favor, 6 en contra, 11 abstenciones y un pareo, esta jornada la Sala del Senado aprobó en general el proyecto de “Escuelas Protegidas”, iniciativa que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.

    Los votos negativos fueron de la senadora independiente Fabiola Campillai, los PC Daniel Núñez, Claudia Pascual y Karol Cariola, y los frenteamplistas Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez.

    El proyecto, que se encuentra en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de discusión inmediata.

    Previo a la discusión en la Sala, el senador e integrante de la comisión de Educación, Cristián Vial (Republicanos), destacó que el proyecto tiene “un articulado bastante sensato” que pone de relieve las necesidades que están viviendo las nuestras comunidades educativas. Asimismo, indicó, el proyecto también busca fortalecer la autoridad dentro de la sala de clases, dentro y fuera del establecimiento.

    En un acuerdo propuesto por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, el debate en particular de la iniciativa se dejará para este martes. Tras su aprobación en general en la Sala del Senado, el proyecto pasará para su discusión en la Cámara de Diputados.

    Debate en la Sala

    En la discusión, la senadora Yasna Provoste (DC) hizo hincapié en que, si bien estaban en medio de la discusión del proyecto, desconocían las renovaciones de indicaciones ni las nuevas indicaciones que ha presentado el Ejecutivo.

    “Tenemos solo un número, pero no el detalle. Estamos legislando con discusión inmediata un proyecto que toca derechos fundamentales”, advirtió.

    En esta línea, indicó que las y los profesores del país “nos están pidiendo una ley para fortalecer la convivencia, no una ley para llamar a Carabineros”.

    “Nos están pidiendo una ley para que seamos capaces de discutir en serio a partir de hechos tan dramáticos y tan dolorosos como lo ocurrido en Calama, en que coloquemos la protección y la confianza en el centro de nuestra tarea, pero para esto se necesitan recursos”, afirmó.

    La acción pedagógica, sostuvo, “se funda en la confianza”.

    “Esa es la primera idea que quiero transmitir con mucha claridad. Una escuela no es un aeropuerto, no es un estadio, no es un control fronterizo. Es el lugar en donde una sociedad le dice a sus niños, niñas y adolescentes, aquí confiamos en ti, aquí te formamos, aquí te cuidamos”, señaló.

    Por su parte, el senador Rojo Edwards (Republicano) apuntó a que “no existe derecho a la educación si no existen condiciones mínimas de seguridad, orden y respeto dentro de las escuelas”, indicando que “son muchos cambios que tenemos que hacer en esta tramitación”, añadiendo que “tenemos que simplificar los procedimientos para que los colegios puedan efectivamente revisar las mochilas a la entrada”.

    Beatriz Sánchez (Frente Amplio) calificó por su parte a la iniciativa como un “mal proyecto”, indicando que “no fortalece la labor docente”, ya que además no considera presupuesto para llevar a cabo las medidas, recargando además la labor docente, sembrando además la desconfianza entre los estudiantes y sus colegios.

    Mientras que, al contrario, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, indicó que la iniciativa ni impone “la obligación de medidas intrusivas” sino que habilita para que “en la realidad de cada proyecto educativo se tome la mejor decisión posible y así esos profesores no caigan”.

    Diego Ibáñez (FA) expresó que “creo que el tamaño del problema no se condice con el tamaño de esta respuesta. Hoy, insisto, un adolescente, antes de cometer un delito, no va a revisar la Constitución, no va a revisar el artículo X para asociarse a una pena y para evaluar si comete un delito o no”.

    Añadiendo que “eso no va a ocurrir en los adolescentes. Eso no va a ocurrir. La reafirmación del delito es una medalla. Es una medalla en la trayectoria delictiva justamente para convencer a ese padre de que su hijo no sea un soldado del narco. Es una medalla. Por tanto, si hoy queremos hablar de violencia en la escuela, hablemos con evidencia, hablemos de lo que pasa en serio”.

    Más sobre:NacionalSenadoEscuelas ProtegidasCámara de DiputadosMinisterio de Educación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Padre de menor fallecida al caer de edificio permanecerá detenido: hubo desacuerdo en calificación del delito

    Banco Central sube requerimiento adicional de capital para los bancos

    Parlamentarios de distintas bancadas anuncian interpelación contra ministra Trinidad Steinert

    Con foco en seguridad y combate a migración: las propuestas de los líderes del Congreso a Kast para su primera cuenta pública

    Louis Tomlinson: “No quiero ser conocido como el chico que estaba en One Direction y ahora solo hace pop”

    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    Lo más leído

    1.
    “Fue una decisión ideológica”: exministro Maldonado apoya que ex penal Punta Peuco vuelva a ser una cárcel especial

    “Fue una decisión ideológica”: exministro Maldonado apoya que ex penal Punta Peuco vuelva a ser una cárcel especial

    2.
    El panel blindado de Kast y el millonario aporte de Matthei: las observaciones del Servel a los gastos de la presidencial

    El panel blindado de Kast y el millonario aporte de Matthei: las observaciones del Servel a los gastos de la presidencial

    3.
    Padre de menor fallecida al caer de edificio permanecerá detenido: hubo desacuerdo en calificación del delito

    Padre de menor fallecida al caer de edificio permanecerá detenido: hubo desacuerdo en calificación del delito

    4.
    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    5.
    Ejecutivo chileno detenido en Brasil por racismo aguarda en una celda de 12 personas una resolución clave para su futuro

    Ejecutivo chileno detenido en Brasil por racismo aguarda en una celda de 12 personas una resolución clave para su futuro

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    Servicios

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Padre de menor fallecida al caer de edificio permanecerá detenido: hubo desacuerdo en calificación del delito
    Chile

    Padre de menor fallecida al caer de edificio permanecerá detenido: hubo desacuerdo en calificación del delito

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Parlamentarios de distintas bancadas anuncian interpelación contra ministra Trinidad Steinert

    Banco Central sube requerimiento adicional de capital para los bancos
    Negocios

    Banco Central sube requerimiento adicional de capital para los bancos

    CEO de Credicorp: “El nuevo gobierno ofrece mejores perspectivas para la inversión privada”

    CMF tiene nuevo director general jurídico: el abogado Diego Peralta reemplazará a José Antonio Gaspar

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín
    Tendencias

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Mayormente soleado: el tiempo de hoy para la Región Metropolitana, según el pronóstico

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    Carlo Ancelotti le raya la cancha a Neymar tras llamarlo al Mundial: “Quiero ser honesto y claro; jugará si se lo merece”
    El Deportivo

    Carlo Ancelotti le raya la cancha a Neymar tras llamarlo al Mundial: “Quiero ser honesto y claro; jugará si se lo merece”

    El informe arbitral que complica a Cobresal y a la U tras el duelo que sostuvieron en El Salvador por la Liga de Primera

    El quinto DT despedido en la Liga de Primera: Deportes Concepción echa a Walter Lemma a dos meses de su llegada

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026
    Tecnología

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Louis Tomlinson: “No quiero ser conocido como el chico que estaba en One Direction y ahora solo hace pop”
    Cultura y entretención

    Louis Tomlinson: “No quiero ser conocido como el chico que estaba en One Direction y ahora solo hace pop”

    Cómo Los Jaivas rescataron música inédita para los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Un abrazo: escucha el regreso de Planeta No

    Aumento de muertes y heridos en Colombia: Cómo el uso de drones ha transformado la violencia
    Mundo

    Aumento de muertes y heridos en Colombia: Cómo el uso de drones ha transformado la violencia

    Trump afirma que pospone el “ataque programado contra Irán para mañana” a petición de los líderes de Medio Oriente

    La polémica salida de Argentina de la OMS en medio de brotes internacionales

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60