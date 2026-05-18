Universidad de Chile lidera a nivel nacional ranking internacional que mide calidad de instituciones

SCImago es una consultora que genera múltiples rankings para medir la calidad de instituciones, revistas científicas, universidades y muchos otros listados sectoriales, todo con indicadores objetivos. Y en su medición de este año, la Universidad de Chile vuelve al primer lugar del país. Además, la Casa de Bello llega al séptimo escalafón entre los planteles latinoamericanos.

La medición pondera indicadores objetivos en tres áreas: investigación (50%), innovación (30%) y societal (20%) y tras el resultado, la rectora Rosa Devés indicó que “esta medición confirma que la Universidad de Chile es líder a nivel nacional y una de las principales universidades de América Latina en calidad académica”.

“Este ranking considera indicadores objetivos en investigación, innovación e impacto social. Estas tres áreas son parte fundamental de nuestra institución y dan cuenta de los altos estándares con que nuestra comunidad realiza su quehacer académico en un contexto cada vez más complejo y competitivo para el desarrollo del conocimiento en el país y en el mundo”, añadió la máxima autoridad del establecimiento.

El área más fuerte de la Casa de Bello, indica la medición, es lo societal, donde entra desde el impacto en medios y políticas públicas, la cantidad de información disponible en la web y hasta el desarrollo sostenible. En este ámbito, Universidad de Chile quedó en el quinto lugar a nivel latinoamericano, en tanto que en investigación la institución universitaria se posicionó octava en el continente.

La jefa de la Unidad de Análisis Institucional y Datos de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Paulina Berríos Cortés, expresó que estos resultados son alentadores en el contexto de un sistema cada vez más competitivo y exigente en investigación e innovación, y añadió que “estos resultados son especialmente relevantes porque provienen de métricas objetivas que capturan no solo la productividad científica, sino también la capacidad de la universidad de traducir conocimiento en impacto social, político y tecnológico”.

En el ámbito nacional, tras el liderazgo de la U. de Chile, en segundo lugar se ubica la Pontificia Universidad Católica de Chile, por delante de Universidad de Concepción, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Universidad Andrés Bello.

A nivel latinoamericano, el ranking lo encabeza la Universidad de São Paulo, seguida de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Federal de Minas Gerais, Universidad Estatal de Campinas, U. Estatal Paulista Julio de Mesquita Filho y U. Federal de Río de Janeiro. Luego se ubica la Universidad de Chile.