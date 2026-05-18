Tragedia en Estación Central: adulta mayor fallece en medio de un incendio en su vivienda

Más de cien voluntarios de Bomberos llegaron hasta la calle Uspallata en la comuna de Estación Central para controlar un incendio que afectó a una casa habitación.

Las llamas comenzaron pasado el mediodía, y se dieron mientras al interior de la vivienda había varias personas, entre ellas una pareja de adultos mayores.

El hombre logró escapar del fuego, sin embargo, se desconocía el paradero de su esposa.

El segundo comandante de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako, informó que 11 compañías llegaron al lugar para controlar la emergencia.

Una vez que las llamas fueron controladas, bomberos ingresaron al lugar, donde encontraron el cuerpo de la mujer.

“Lamentablemente hay una persona fallecida, un adulto mayor, la cual fue encontrada una vez que pudimos bajar lo que es el fuego y poder hacer ingreso a la propiedad", indicó.