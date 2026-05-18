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    Familia Luksic recibe premio del rey de España por desarrollo del espacio empresarial iberomericano

    A la ceremonia asistieron en representación de la familia Luksic: Jean Paul Luksic, Gabriela Luksic, Paola Luksic, Fernanda Luksic y Mara Luksic, quienes además sostuvieron un encuentro con el rey Felipe VI.

    Por 
    Patricia San Juan

    El rey de España Felipe VI entregó este lunes a la familia Luksic el premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano, el que por primera vez fue otorgado a un grupo chileno.

    Según detalló la Casa Real de España en su página web la decisión de otorgar el galardón, es su décima edición, recayó en la familia chilena “en reconocimiento a su trayectoria empresarial y a su contribución al fortalecimiento de las relaciones económicas y empresariales en el ámbito iberoamericano”.

    A la ceremonia asistieron en representación de la familia Luksic: Jean Paul Luksic, Gabriela Luksic, Paola Luksic, Fernanda Luksic y Mara Luksic. Con ello estuvieron representadas las cinco ramas de la familia.

    Tras la entrega del premio, el rey Felipe agradeció la labor de la familia señalando “felicidades y mucho ánimo, y para continuar esa tarea que, como digo, es de todos una tarea de contribuir a que Iberoamérica realmente sea algo positivo en el mundo, algo que aporte para una nueva fase en nuestro mundo, que podamos gozar de estabilidad, bienestar, esperanza“.

    Luego el rey mantuvo un encuentro social con la familia Luksic y con los asistentes al acto.

    “El jurado otorgó el galardón en 2024 a la familia Luksic por su enorme trayectoria empresarial en Chile, donde hoy tiene participación en minería, banca, transporte, bebidas, manufactura y energía, manteniendo siempre un compromiso social filantrópico a través de la Fundación Luksic con la que impacta a miles de personas anualmente, consolidándose como uno de los grupos empresariales más relevantes de Latinoamérica”, dijo la Casa Real de España.

    En la ceremonia también estuvieron el expresidente de España, Felipe González; el secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand; el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Mariano Jabonero; la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla; la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la secretaria del jurado, Núria Vilanova.

    Familia Luksic recibe premio del rey de España. Crédito: Casa Real de España. Casa de S.M. el Rey

    Historia del premio

    El Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano, que se presentó el 4 de marzo de 2014 en un acto que estuvo presidido por los Príncipes de Asturias, reconoce la labor de personalidades que contribuyen de manera al desarrollo económico y empresarial de los países iberoamericanos, así como al fortalecimiento de un espacio compartido basado en la cooperación, la inversión y la promoción del comercio, indica la página web de la Casa Real.

    El galardón es de carácter honorífico y su periodicidad es anual. Se entrega de manera alterna en Madrid y en el marco de la Cumbre Iberoamericana, organizada por la Secretaría General Iberoamericana (Segib). El reconocimiento consiste en una escultura que simboliza la fortaleza, la cohesión y la posibilidad de construir grandes proyectos con el soporte de liderazgos y esfuerzos personales, agrega la página.

    Los candidatos son siempre empresarios, representantes de empresas familiares o accionistas relevantes que contribuyen al desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano como Valentín Diez Morodo, Luis Carlos Sarmiento, Plácido Arango, Alejandro Bulgheroni, Enrique García, Stanley Motta o Ana Botín.​

    Más sobre:Grupo LuksicLuksicFamilia LuksicRey de España

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