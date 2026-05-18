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    Regresa a la Casa Blanca después de 13 años: Real Madrid llega a un acuerdo verbal con José Mourinho

    En España dan por hecha la llegada del DT portugués, quien tendrá la misión de cortar la sequía de títulos del cuadro merengue.

     
    José Mourinho regresa al Real Madrid después de 13 años.

    Es prácticamente un hecho: José Mourinho será el entrenador del Real Madrid la próxima temporada. Hay acuerdo verbal con el portugués para que se ponga el buzo merengue.

    Diversos medios europeos informan que Mou ya conversó sus condiciones con Florentino Pérez para regresar a la banca de la que salió en 2013 tras un exitoso paso, donde ganó una Liga, una Supercopa de España y una Copa del Rey.

    De acuerdo a medios españoles, el luso puso varias condiciones para arreglar su llegada. Por ejemplo, un contrato de dos años que le garantice estabilidad, lo que igualmente choca un poco por la necesidad de regresar a los títulos después de dos años sin ganar nada.

    Por otro lado, Mourinho pidió tener injerencia en los fichajes, irrumpiendo en una potestad que hasta hoy tienen solo el presidente y José Ángel Sánchez, el director general. La idea es sumar buenos nombres a la altura de Mesut Özil o Ángel Di María, quienes estuvieron en su primera etapa.

    Otro punto importante está relacionado con la preparación física. Uno de sus pedidos habría sido la salida de Antonio Pintus, considerado “el protegido” de Florentino Pérez. El profesional había salido del staff de Xabi Alonso y regresó en enero por decisión del club.

    En Madrid afirman que Mourinho llegará con sus habituales colaboradores: João Tralhão como segundo entrenador, Pedro Machado, Ricardo Formosinho, Ricardo Rocha como entrenadores asistentes y Roberto Merella y Rubén Soares como entrenadores-analistas. Su PF será António Dias y Nuno Gomes estará a cargo de la preparación de arqueros.

    Carvajal se despide

    En esta jornada, Dani Carvajal, multicampeón merengue, confirmó su alejamiento. “El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Dani Carvajal han acordado poner fin a una etapa maravillosa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada”, anunció la institución a través de un comunicado.

    “El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial. Carvajal es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar seis Copas de Europa, y ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las épocas más brillantes de nuestra historia”, continuó.

    Asimismo, el elenco madridista enumeró los logros de su excapitán, quien llegó al equipo en 2002 y defendió la camiseta blanca durante 23 temporadas: 10 en la cantera y 13 en el primer equipo, consiguiendo 27 títulos: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.

    “Dani Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club. Carvajal ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar. Esta es y será siempre su casa”, expresó Florentino Pérez.

    Más sobre:FútbolReal MadridJosé MourinhoFlorentino PérezDani Carvajal

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