Presidente UDI afirma que Kast alista batería de proyectos de seguridad para ingresar al Congreso tras la cuenta pública

En entrevista con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a los anuncios en materia de seguridad que hará en la cuenta pública del próximo 1 de junio el Presidente José Antonio Kast.

Esto, en medio de los cuestionamientos al Ejecutivo, desde la oposición, aunque también desde sectores del oficialismo, luego de las declaraciones del Mandatario en torno a que su promesa de expulsar 300.000 migrantes irregulares fue una “metáfora” y, además, los traspiés de la titular de Seguridad, Trinidad Steinert, que entre otros dichos, sostuvo que desconocía que debía presentar un plan en esta materia.

“El problema del tema de seguridad, a diferencia del tema económico, es que en el tema económico uno tiene un diagnóstico clarísimo respecto de qué es lo que ocurre”, dijo Ramírez.

Y luego agregó: “En materia de seguridad, tú cuando llegas al gobierno tienes que ver en qué estado está la situación. No es tan público, ni tan conocido exactamente cuáles son los pasos irregulares, cuáles son las situaciones de cada una de las cárceles”.

Con todo, el timonel de la UDI puso paños fríos a las críticas y afirmó que las dudas serán resueltas en el mensaje presidencial, en migración, narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, entre otras materias.

“Lo que nosotros vamos a ver el primero de junio es un Presidente que, habiendo hecho el diagnóstico, va a hacer anuncios importantes en temas de seguridad. En los distintos temas que les estoy diciendo, con plazos y objetivos concretos”, aseguró.

En esa misma línea, apuntó que al día siguiente, el 2 de junio, la ministra Steinert va a ingresar al Parlamento una batería de proyectos de ley en dichas materias.

“Va a llegar el dos de junio, que es un martes, y va a llegar o al Senado o a la Cámara de Diputados, no sé por dónde van a entrar los proyectos, si algunos por allá y otros por acá, pero va a llegar con esos proyectos al Congreso a explicarlos, a exponerlos para que empiece la discusión”, señaló.

Requerido sobre el número de iniciativas que prepara el Ejecutivo, Ramírez sostuvo: “No conozco el detalle y supongo que esto puede cambiar. Quedan exactamente dos semanas para el mensaje presidencial, imagino que en estas dos semanas se agregarán algunas cosas, se quitarán otras, se fusionarán, se dividirán, hoy día es imposible contestar esa pregunta”.

“Lo que sí tengo claro es que los chilenos que hoy día reclaman con razón un itinerario más claro y un plan más claro respecto a lo que se va a hacer en materia de seguridad, van a ver plenamente satisfechas sus expectativas el día primero de junio”, dijo.

Respecto a los ministerios que están afinando los proyectos, destacó a Seguridad e Interior. “Porque aquí el vínculo entre migración que lo ve uno y el tema de seguridad pública que lo ve el otro, es un vínculo fuerte, por lo tanto, yo asumo que esos son los dos ministerios donde se está llevando esto con más fuerza”.

“Asumo también que el Segundo Piso en su rol de coordinar también está haciendo lo propio, además que tiene muy buenos expertos en materia de seguridad que han trabajado antes en esta materia, por ejemplo de migración como Álvaro Bellolio, que me imagino que también está en la colaboración con el Ministerio de Seguridad Pública”, remarcó.

Crítica al alcalde Vodanovic

El diputado Ramírez, además, cuestionó al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), quien atribuyó al gobierno la manera en que se ha comportado la oposición.

“Las oposiciones no son oposiciones en brutos, son oposiciones a una forma de ejercer gobierno, y yo creo que la forma de ejercer gobierno que ha tenido este Gobierno ha forzado ciertas actitudes” , dijo el jefe comunal en diálogo con DLR.

El presidente de la UDI apuntó que “ya estamos todos acostumbrados a que el Frente Amplio le eche la culpa a los demás por sus propias acciones”.

“Nunca hay una autocrítica, jamás va a ver a alguien del Frente Amplio diciendo ‘me equivoqué, lo que el otro hizo es valioso, estamos construyendo sobre lo que se hizo en el pasado’. Eso no existe en el imaginario del Frente Amplio”, señaló.

Y luego añadió: “Yo lamento que el alcalde Vodanovic, que yo lo tengo por los moderados del Frente Amplio, caiga en la misma lógica”.

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