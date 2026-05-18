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    Política

    Tomás Vodanovic (FA): “La forma de ejercer que ha tenido este gobierno ha forzado ciertas actitudes (de la oposición)”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el jefe comunal sostuvo que los alcaldes fueron notificados por Kast que no iban a ser escuchados. Asimismo, dijo esperar que "el espíritu político que predomina más en Chile Vamos, gane terreno en este gobierno".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    “A los alcaldes se nos notificó que no íbamos a ser escuchados”. Así de tajante es el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), respecto de la posición del gobierno de José Antonio Kast sobre la megarreforma para la reconstrucción y en particular por el fin del pago de contribuciones para mayores de 65 años.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el jefe comunal defendió la postura que han tenido desde la oposición frente al proyecto, sosteniendo que es en respuesta a la actitud del gobierno. Asimimo, dijo esperar que el espíritu de diálogo de Chile Vamos empiece a ganar terreno en el Ejecutivo.

    De esta manera, Vodanovic inició asegurando que su actitud negativa frente a la megarreforma y en particular al término de las contribuciones “es un rol que le incomoda a varios alcaldes”, pero que “se nos ha puesto un escenario que es complejo y que desde ahí viene nuestra preocupación, que estamos viendo que lamentablemente el gobierno está disponiendo de ciertas propuestas o políticas públicas que van a afectar gravemente el funcionamiento de los municipios y eso se hizo sin haber tenido antes pasos de conversación, de coordinación, de búsqueda de soluciones en conjunto”.

    Según explicó el alcalde, con el fin del pago del tributo a la primera vivienda se generará que “todos los servicios se van a ver gravemente afectados” y manifestó que la supuesta compensación del Fondo Común Municipal, a través del Presupuesto, “no nos deja tranquilo”.

    Asimismo sostuvo que: “Yo creo que el Gobierno no es consciente de cómo los recortes presupuestarios del Estado van a afectar en la vida de la gente más pobre”.

    En esa línea, insistió en la falta de diálogo: “Yo creo que se podría optimizar de otra forma si existiese un tiempo de conversación, de revisión rigurosa. Y no esta urgencia, cuando se quiere evitar cualquier tipo de debate, pasar la aplanadora lo más rápido posible y dictaminar medidas que yo creo que no han dimensionado el efecto que tienen".

    De este modo, aseguró que si no se buscan los consensos necesarios la megarreforma va a ser desachada en un futuro gobierno. Y aseguró que el sector privado “no requiere de beneficios, requiere de certezas”.

    Así, Vodanovic inisisitió en varias oportunidades a que espera que el espíritu, según él, más dialogante de Chile Vamos gane terreno en La Moneda.

    “Yo creo que el Gobierno tiene que abrirse un poco más a escuchar, a generar consenso, y ahí yo espero que el espíritu político que predomina más en Chile Vamos, gane terreno en este Gobierno”.

    En esa misma dirección, hizo una comparación con lo ocurrido en el gobierno de Gabriel Boric con el Frente Amplio y lo que ocurre hoy con el Partido Republicano.

    “Fue un proceso propio que le pasó también al Frente Amplio, en un inicio. Entramos con una idea de la política un poco idealista, abstracta, mucho más transformadora, que golpeó con la realidad y finalmente los cuadros del Socialismo Democrático ayudaron también a equilibrar esa balanza y generar una política de mayor consenso”, explicó.

    añadió que “el proceso del Partido Republicano está siendo un poco similar, pero yo espero que ellos tengan la capacidad de flexibilizar, de generar aprendizaje, y también de incorporar cuadros políticos de mayor experiencia y sentido de diálogo que existen en Chile Vamos y que hoy día no están teniendo un mayor poder al interior del gobierno”.

    Defensa del rol de la oposición

    Al ser consultado respecto del rol que ha tenido la oposición frente a la megarreforma y situaciones como el denominado “tsunami legislativo” para oponerse al proyecto, el alcalde defendió al sector.

    “Las oposiciones no son oposiciones en brutos, son oposiciones a una forma de ejercer gobierno, y yo creo que la forma de ejercer gobierno que ha tenido este Gobierno ha forzado ciertas actitudes”, recalcó.

    “Mi actitud el día de hoy sería muy distinta si a nosotros como alcaldes si nos hubieran invitado a una mesa de trabajo (...) Uno como alcalde también tiene la experiencia de gobernar, de administrar presupuestos escasos, de tener que priorizar, de saber decir que no a demandas que son urgentes y sentidas por la gente porque no hay recurso, si no somos personas que hagan política de lo abstracto. Pero esas instancias nunca existieron”.

    Respecto en particular del Frente Amplio, Vodanovic aseguró que: “o no quiero suscribir la tesis de que el FA del minuto uno se planteó como una oposición que le va a negar la sal y el agua al gobierno, porque al menos las conversaciones que yo he tenido en mi espacio de militante, que creo que son mayoritarios dentro del partido, ese no era el ánimo, y te lo digo como genuinamente”.

    Agregó que “cargamos con una mochila del tipo de oposición que fuimos en el pasado, porque creo que tuvimos una experiencia de aprendizaje en el hecho de gobernar y buscamos ser una oposición distinta, que defienda lo justo, pero con mucha mayor madurez, con sentido de colaboración, y creo que hoy día estamos hablando de un gobierno muy distinto en términos políticos a cómo se ejercía el de Sebastián Piñera”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónTomás VodanovicAlcalde de MaipúMegarreforma

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