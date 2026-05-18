El duro juicio de Briones sobre Codelco: dice que si fuera privada estaría quebrada y respalda abrir parte de su propiedad

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, expresó un crítico diagnóstico sobre la situación de Codelco en medio del debate surgido a partir de las críticas del gobierno a la gestión de Máximo Pacheco tras el fin de su periodo y el anuncio del nuevo presidente del directorio, Bernardo Fontaine.

El economista y presidente de Horizontal apuntó directamente a la deuda que acarrea la cuprífera estatal, la cual bordea los US$ 25.000 millones.

“Codelco indudablemente que es una empresa que enfrenta súper actos problemas. Tiene un nivel de endeudamiento que si fuera una empresa privada estaría quebrada ”, dijo el académico en e conversación con radio Pauta.

El exjefe de la billetera fiscal en el segundo gobierno de Sebastián Piñera advirtió que el endeudamiento de la cuprífera es a bajas tasas debido a que tiene un subsidio implícito del fisco de Chile y que eso constituye “un regalo”.

Bernardo Fontaine, nuevo presidente del directorio de Codelco.

“Pero tiene un problema, tiene un problema que los proyectos estructurales son gigantescos, son para mantener la producción, han costado mucho más caro, se han demorado más. Entonces es una empresa desafiada indudablemente”, afirmó.

En esa línea, Ignacio Briones se mostró a favor sin matices de abrir una parte de la propiedad de Codelco, debate que encendió a fines de abril el economista Óscar Landerretche a propósito de las críticas del gobierno de Kast a la gestión de Pacheco.

“ Yo por lo menos me cuadro en aquellos que son partidarios de abrir una parte de la propiedad de Codelco porque los pones a una señal y a una evaluación externa permanentemente. Esto no es ideológico, no es para recaudar plata, es exponerse al mercado, a un test de mercado para hacer las cosas mejor en pos del bien y de Chile”, afirmó Briones.

Máximo Pacheco, expresidente del directorio de Codelco.

El exjefe de Teatinos 120 recordó en todo caso que la estatal tiene un gobierno corporativo que no depende de la administración de turno, que está compuesto por nueve directores, de los cuales dos son elegidos por los trabajadores.

“Una parte importante (de ellos) son elegidas por alta dirección pública, o sea, con profesionales competentes. Donde hay personas de sensibilidad de centro izquierda, centro derecha. Hoy día está Alfredo Moreno, estuvo Pedro Pablo Errázuriz, estuvo Hernán de Solminihac. O sea, yo mismo fui director de Codelco en 2018″, comentó.

En esa líenea, el presidente de Horizontal dijo también que se distanciaba de las críticas de quienes dicen que todo lo que se hizo antes estaba mal