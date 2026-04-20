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    Óscar Landerretche advierte que el gobierno de Kast busca una privatización de Codelco con sus críticas a la gestión

    "Están preparando el argumento para privatizar una parte de Codelco", dijo el economista y expresidente de Codelco sobre la agenda del Ejecutivo respecto a la estatal.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    El economista Óscar Landerretche estimó que las recientes críticas del gobierno del Presidente José Antonio Kast al manejo de Codelco no tienen relación con la figura de Máximo Pacheco, actual presidente del directorio y que fue nombrado por el gobierno del expresidente Gabriel Boric, sino con los planes del Ejecutivo sobre el futuro de la estatal.

    Están preparando el argumento para privatizar una parte de Codelco“, dijo Landerretche en entrevista con Radio13C y de cara a la junta de accionistas de la estatal este lunes, donde se termina el mandato de Pacheco y el Ejecutivo nombrará a su sucesor.

    El expresidente del directorio de Codelco respaldó sus dichos en el contexto de lo que han manifestado desde el Ejecutivo en el pasado, antes de la última campaña presidencial donde se impuso el Presidente José Antonio Kast.

    “¿Cuál es la sospecha? Pero sí lo han dicho en sus campañas. El argumento es privatizar. La versión más benigna es privatizar una parte, digamos", dijo.

    Sobre los desafíos de Codelco, Landerretche apuntó a abordar el problema más allá de ver los problemas como un tema de la gestión del actual. “Puede haber problemas de gestión, pero yo creo que hay problemas estructurales de Codelco con los que cualquier grupo de ejecutivos habría tenido que lidiar y no le habría ido bien. No creo que esto hubiera sido un buen momento de desempeño de Codelco para nadie. Esa es mi convicción”, dijo.

    “Yo fui presidente hace como 10 años. Y ya en esa época, si tú recuerdas bien, una de las cosas con que tuvimos que lidiar con Nelson Pizarro es que estábamos atrasados con los proyectos estructurales”, recordó.

    En esa línea, Landerretche apuntó a la necesidad de mirar a Codelco en su largo plazo. “Yo estoy un poquito como reacio a validar esta camotera a Máximo Pacheco y a los ejecutivos de Codelco, porque sé lo difícil que es esa compañía. Es una compañía que cuando yo la agarré hace como 10 años era una compañía bastante maltratada por el Estado, a la que le sacaban toda la plata, a la que paraban todos los proyectos y después le pedían plata”.

    No creo que esto hubiera sido un buen momento de desempeño de Codelco para nadie. Esa es mi convicción”, dijo ante las críticas del Ejecutivo a la administración de Codelco.

    Más sobre:MineríaCodelcoÓscar LanderretcheMáximo PachecoJosé Antonio Kast

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